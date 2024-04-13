企業生日快樂／彰銀團隊合作 力拚1+1>N

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

彰銀（2801）總經理周朝崇從基層金融出身，曾替第一銀行打下柬埔寨的江山，以「金邊王」的盛名轉戰彰銀，成為八大公股行庫中最年輕的總經理，就任三年來更成功將彰銀獲利推向百年來的巔峰，而成功的關鍵是什麼？他說：「成功的關鍵不在我，而是團隊。」

他是湖人隊的忠實粉絲，他將團隊合作的重要性比喻成籃球場上球星的配合。他認為，要讓團隊發揮1+1大於N的效果，就必須要打破部門間的壁壘，凝聚全體員工的力量。

周朝崇說：「每年球季都是最期待的時刻，Lebron James、Anthony Davis的華麗球技當然很精采，但觀察這些頂級球星如何串連一波波進攻，互相補足彼此的不足來成就得分才過癮。」他認為，各部門間各有立場，要各部門放棄本位主義、凡是以團隊為重的想法太理想化了。

周朝崇說，當有重要議題時，找出關鍵人物迅速對焦問題，再透過跨部門會議討論、定期追蹤處理進度，就可在有限的資源及時間內，降低部門間的衝突，找出最適合的解決方案，「重點是讓團隊發揮1+1大於N的效果」。

過去三年周朝崇面臨許多內部改革的挑戰。他坦言「改變從來都不是輕鬆的事，懂得彈性才是王道。」

在他加入彰銀團隊初期，公司整體機制及運作仍擺脫不了公務體系傳統模式，因此周朝崇做了兩件事。第一件事是帶領業務團隊親自走訪營業單位，傾聽第一線同仁的心聲，優化授信流程、作業程序，並同步升級核心及授信作業系統，藉此迅速拉升業務動能，再進一步延伸到人力配置、人才培育模式的調整。

第二件事是進行總行及全國老舊分行的行舍翻新計畫，三年內從各個面向重新檢視一遍，讓員工有更好的工作環境。

在這過程中，他看見彰銀員工扎實的專業和歷練，有著無法被取代，也搶不走的實力。從這個轉變開始，彰銀像是毛蟲羽化成蝶，獲利大幅成長的同時，也更凝聚員工們的向心力。

展望未來三年，周朝崇說，將從「鞏固核心，擘建版圖」、「數據賦能，創新服務」、「跨處整合，發揮綜效」出發，目標是財管和消金獲利貢獻占比要成長15%，海外獲利貢獻也要逐步提升。

作業系統 彰銀 第一銀行

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