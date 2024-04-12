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農業金庫成立第8個營業據點 4月12日屏東分行開業

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
全國農業金庫屏東分行開幕典禮，農業部農業金融署李聰勇署長(右3)、屏東縣周春米縣長(左4)、全國農業金庫吳明敏董事長（右4）、中華民國農會張永成總幹事(右2)、全國農業金庫李國忠總經理(左3)等共同剪綵。 農業金庫／提供
全國農業金庫屏東分行開幕典禮，農業部農業金融署李聰勇署長(右3)、屏東縣周春米縣長(左4)、全國農業金庫吳明敏董事長（右4）、中華民國農會張永成總幹事(右2)、全國農業金庫李國忠總經理(左3)等共同剪綵。 農業金庫／提供

為擴大對偏鄉客戶的服務、強化農業融資辦理效率、協助農漁會信用部拓展業務，以及提升公司的營運績效，全國農業金庫增設屏東分行，於4月12日舉辦開業揭牌典禮。

全國農業金庫除臺北總行營業部之外，另有桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南及高雄六個分行，屏東分行設立後，營業據點擴增為八個。

董事長吳明敏表示，屏東分行得以順利開業，特別向農業部、屏東縣政府和農漁會股東致上最深的謝意，也感謝各界的支持及同仁的努力。屏東分行的主要服務轄區，除了屏東縣之外，也包括臺東縣。

農業是屏東縣和臺東縣的重要產業，特別是屏東的農業產值居全國第2名，為農業大縣，設有「農業部農業生物科技園區」，是我國唯一的農業專業科學產業聚落。此外，屏東縣有屏東、內埔、屏南三個工業區，也有屏東加工出口區、汽車專業園區和六塊厝產業園區等；臺東縣也有豐樂工業區和利嘉工業區等。

吳明敏指出，全國農業金庫除了辦理農業貸款和農業保險業務外，也提供農業以外的企業金融、消費金融、存匯、外匯、信託等金融服務。

輔導建立優質農工產品供應鏈，協助具國際競爭力產品拓展內外銷市場，是屏東和臺東縣政治理的重點，也是全國農業金庫屏東分行未來的主力服務項目。

設立屏東分行，加上農業金庫網路銀行的功能升級及積極推廣，將有助於提升屏東與臺東兩縣的金融服務品質，加速產業的轉型、升級和加值，縮短城鄉差距。

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