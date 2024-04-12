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新台幣午盤貶8.2分 暫收32.293元

中央社／ 台北12日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收32.293元，貶8.2分，成交金額7.67億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.21元，早盤最高32.201元、最低32.298元。

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