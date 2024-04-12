野村投信推00944 強勢高息策略助投資人息利雙贏

野村投信即將於4月22日展開募集的野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)，不僅要掌握高股息股票的息收，更重要的是結合精選股價強勢表現的強勢股，著眼於讓投資人能夠兼顧股息收益與股價成長動能，所追蹤的指數經過長期回測，不僅總報酬優於其他高股息指數，波動度更明顯偏低，再加上持股與其他高股息ETF的重疊度低，非常適合納入投資組合。

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，野村投信去年11月1日掛牌的首檔ETF – 野村臺灣創新科技50ETF (00935)，聚焦創新科技股的投資策略深受投資人青睞，上市以來規模暴增逾五倍至新台幣56.7億元，受益人數也大幅增加35倍至40,439人，雖然一開始規模不大，但識貨的投資人不會錯過。野村投信再度推出野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)，也是抱持同樣的理念，精心設計最佳的產品，希望能幫助投資人資本利得與股息兼得。

野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金經理人林怡君表示，近期高股息ETF的熱潮反應出市場的高度需求，但殖利率不等於報酬率，野村投信所推出的野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)，首創結合「動能指標」與「股利指標」，精選出50檔強勢高息股。所謂的動能指標，是鎖定股價表現強勢的個股，將股票的還原收盤價占最近52周還原收盤價最高點的比例做排序，收盤價與最近52周的最高價格越接近的個股即為股價越強勢者；至於股利指標，會在每年的5月與11月進行篩選，5月看歷史股利、11月看預估股利，找出具有潛力的資優生。

根據2013年學術研究驗證 (Value and Momentum Everywhere)，價值投資(如低估值/高息股)與動能投資(如強勢股)是最佳拍檔。00944的強勢高息股投資策略，正是完美地結合這兩項指標，可望提升報酬並降低波動，統計顯示，00944所追蹤的臺灣趨勢動能高股息指數，自2015年11月17日以來累積報酬率高達416.53%，遠優於台灣加權指數(206.91%)、臺灣高股息指數(203.19%)；再進一步考量波動度，臺灣趨勢動能高股息指數的年化波動度為13.7%，也低於台灣加權指數(15.33%)與臺灣高股息指數(14.42%)。

面對市場上琳琅滿目的高股息ETF，投資人還有必要將00944納入投資組合嗎？野村投信投資策略部資深協理但漢遠指出，00944運用雙指標聚焦，持股與市場熱賣高股息ETF之持股重複度低，在50檔持股中，與同業高股息ETF重複數最高的是21檔，有些甚至在15檔以內，重疊性低於50%。因此，將00944加入投資組合，不但能夠讓持股更加分散，強勢高息股的投資策略還有助於資本利得與股利兼得，追求息利雙贏不再是夢想！ 野村臺灣趨勢動能高股息ETF(00944)4月22日展開募集，野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治(左二)，投資策略部副總張繼文(左一)與00944 ETF基金經理人林怡君(右二)、投資策略部但資深協理漢遠(右一)(野村投信/提供)

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