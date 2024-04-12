台股 ETF 投資人數叩關800萬 72%選擇高股息

臺灣集中保管結算所最新統計，台股ETF至4月首周投資人數再增加至779萬人歷史新高，目前國內投資人數前十大標的，已有半數為台股ETF，存ETF相對於存個股的顯著優勢，持續吸引資金積極流入，成長快速並吸引彭博(Bloomberg)等國際機構關注，看好將帶動全球ETF發展再寫新頁。

元大投信指出，台股ETF發展進入第21年、台股高股息ETF發展進入第17年，在資訊充分且透明下，投資人對運作機制已有一定熟悉度，絕大多數是以長線角度擬定持有策略，造就參與人數持續累積。

反映國人對現金流的需求，台股高股息ETF成長更加迅速，據集保結算所統計，至4月3日當周投資人數達560萬人新高，占台股ETF比重突破七成，突顯台股投資人持續從存個股轉向存ETF的結構性變化，進入透過ETF存股領息的資產配置時代。

這現象同步吸引彭博等國際機構關注，分析師Eric Balchunas於社群平台X（原Twitter）表示，高股息所觸發的台灣ETF市場成長相當驚人，速度可望超越全球多檔知名ETF，將是全球ETF發展的一大里程碑；另一位彭博分析師Rebecca Sin亦預測，未來兩年內亞洲ETF市場將超越歐洲。

元大投信表示，台股ETF的成長是投資人結構與ETF市場日漸成熟下的趨勢匯集，包括進入高齡化社會，國人對於現金流的需求增加，以及國內首檔高股息ETF 0056連續配息且填息紀錄進入第14年，「規律現金流」、「分散持股風險」、「無匯率波動」、「參與台股成長」等優勢持續擴散，均帶動既有、新進投資人投入信心。

從投資環境觀察，除台股具備高成長性與高現金股息殖利率，ETF風險管理與投資人權益保障亦持續由主管機關與國際接軌，包括訂定配息來源可能為收益平準金ETF的收益分配原則、強化客製化及SmartBeta指數ETF審查與風險揭露，以及管控流動性及折溢價情形等措施，均與時俱進提供投資人完善的ETF投資環境，引導台灣ETF市場蓬勃發展。

元大投信並提醒，高股息ETF不同於個股，產品設計是提供投資人從短期價差操作，轉至中長期存股領息的解決方案，可藉此進行指數化紀律投資，股價變化與成分股整體漲跌高度相關，配息率是參考追蹤指數殖利率訂定，而非受本身股價變化影響，投資前應謹慎評估價格波動風險，以台股ETF為例，證交所資訊顯示，台股大盤近年雖然在2023年大漲26.8%，亦曾於2022年大跌22.4%，建議投資人妥適控管資金配置。

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