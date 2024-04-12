三商壽轉盈 Q1賺30億

三商美邦人壽（2867）昨（11）日公布2024年第1季財報自結數，稅後純益達30.6億元，每股稅後純益（EPS）0.6元，獲利轉虧為盈。淨值比已由去年底的2.97%提升至3.24%，回升至法定標準以上。

為使資本適足率（RBC）達標，三商壽表示，今年3月董事會通過的各項籌資案陸續進行中，以努力強化財務結構、厚實資本。

三商壽指出，受惠於國內外股市上揚，以及台幣兌美元貶值的正面影響，第1季底淨值為446.8億元，單季淨值增加47.4億元，總資產已達1.57兆，亦較2023年底成長3.3%。

隨著第1季台股指數上漲，三商壽2024年第1季權益類已實現獲利較去年同期增加14.1億元，且國內外債券殖利率較去年底上升，經常性收益呈現穩定成長。

在投資布局方面，三商壽表示，整體壽險業第1季受惠於匯兌利益，有助於獲利表現，但外匯避險成本高昂仍具挑戰，未來將持續以積極管理平衡布局為原則，將資金積極投入長期獲利成長股票與持續布局海內外債券相關商品，並彈性調整匯兌避險策略，以減少匯率波動造成的影響。

三商壽表示，為接軌IFRS 17，仍持續推廣投資型及保障型商品，2024年第1季投資型商品新契約保費收入占率達82%，於此同時，長年期健康險新契約保費收入較去年同期成長20%。投資型商品新契約保費收入占率高為公司業績帶來穩定成長動能，而長年期健康險等保障型商品保費收入成長，顯示公司為接軌IFRS 17並推廣銷售具高CSM的保障型商品策略已獲得良好成效。