快訊

南韓國會選舉執政黨慘敗 朝小野大、尹錫悅成跛腳總統

三商壽轉盈 Q1賺30億

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
三商美邦人壽資本適足率、淨值比變化
三商美邦人壽資本適足率、淨值比變化

三商美邦人壽（2867）昨（11）日公布2024年第1季財報自結數，稅後純益達30.6億元，每股稅後純益（EPS）0.6元，獲利轉虧為盈。淨值比已由去年底的2.97%提升至3.24%，回升至法定標準以上。

為使資本適足率（RBC）達標，三商壽表示，今年3月董事會通過的各項籌資案陸續進行中，以努力強化財務結構、厚實資本。

三商壽指出，受惠於國內外股市上揚，以及台幣兌美元貶值的正面影響，第1季底淨值為446.8億元，單季淨值增加47.4億元，總資產已達1.57兆，亦較2023年底成長3.3%。

隨著第1季台股指數上漲，三商壽2024年第1季權益類已實現獲利較去年同期增加14.1億元，且國內外債券殖利率較去年底上升，經常性收益呈現穩定成長。

在投資布局方面，三商壽表示，整體壽險業第1季受惠於匯兌利益，有助於獲利表現，但外匯避險成本高昂仍具挑戰，未來將持續以積極管理平衡布局為原則，將資金積極投入長期獲利成長股票與持續布局海內外債券相關商品，並彈性調整匯兌避險策略，以減少匯率波動造成的影響。

三商壽表示，為接軌IFRS 17，仍持續推廣投資型及保障型商品，2024年第1季投資型商品新契約保費收入占率達82%，於此同時，長年期健康險新契約保費收入較去年同期成長20%。投資型商品新契約保費收入占率高為公司業績帶來穩定成長動能，而長年期健康險等保障型商品保費收入成長，顯示公司為接軌IFRS 17並推廣銷售具高CSM的保障型商品策略已獲得良好成效。

三商壽

延伸閱讀

買氣回溫 新契約保費看增

全民權證／富邦金 兩檔搶鏡

2月壽險保費入不敷出 淨流出51億元

新光金：強化資本今年不配息 新壽2月轉盈展望樂觀

相關新聞

外資落跑…台幣爆量貶1.91角 匯價探五個月低點

美國3月消費者物價指數（CPI）增幅高於預期，澆熄市場對聯準會（Fed）6月降息預期，美元指數急衝，新台幣昨（11）日爆...

六壽險Q1初年保費衝千億 國壽3月突破130億元稱冠

六大壽險業績回溫了。根據各公司統計，今年第1季六大壽險初年度保費收入（FYP）合計約1,086億元，年增3.51%；推估...

美元強漲 台幣重貶近2角

美國最新公布的消費者物價指數（ＣＰＩ）顯示通膨降溫不如預期，市場擔憂聯準會降息時間可能延後且減碼，帶動美元大漲，亞洲主要...

分紅保單、實支險新制 7月上路

金管會保險局昨天宣布分紅保單和實支實付險的「保險商品銷售前程序作業準則」修正草案，預計七月一日上路。新制規定銷售分紅保單...

今年前二月刷卡衝7,000億 顯示嗶經濟熱潮不減

國人刷卡動能好熱。據金管會昨（11）日公布統計，2024年2月國人刷卡額3,218.4億元，累計前二月已刷出7,070....

三商壽轉盈 Q1賺30億

三商美邦人壽昨（11）日公布2024年第1季財報自結數，稅後純益達30.6億元，每股稅後純益（EPS）0.6元，獲利轉虧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。