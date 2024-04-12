403震災戶住宅貸款加碼 250萬元提高到350萬元

內政部昨（11）日指出，針對403地震受災民眾擴大照顧，給予重建、重購住宅貸款利息補貼，貸款額度從每戶最高250萬元提高到350萬元；修繕利息補貼，貸款額度從每戶80萬元提高至150萬元。

對於災後重建，內政部表示，災後至今投入建築物毀損評估的建築師及專業技師已超過400餘位。截至4月10日止，花蓮縣、台北市、新北市、基隆市及桃園市等地請求評估最多，總數有1,358件，經過專業人員現地仔細察看受損情形，已經確認為紅單的有49件，確認為黃單的有79件，無須張貼危險標誌件數1,089件，目前仍依民眾請求評估中。

後續如需解除紅黃單，應依建築物毀損情形，可透過修繕、補強或拆除等方式，檢具相關證明文件，並報請當地政府同意後才能解除。其中，修繕達建築物可正常使用狀態，補強則依建築法相關規定辦理。

此外，建築物經專業評估張貼危險標誌（紅、黃單）或耐震力初步評估危險度總分大於45分，將可申請耐震弱層補強補助措施，集合住宅最高補助450萬元，以不超過總經費85%為限；單一透天住宅最高補助50萬。

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