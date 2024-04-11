提列60億不動產損失 富邦人壽證實「為了歐元塔」、原因有兩個

富邦人壽在3月獲利提列了60億的德國不動產跌價損失，富邦人壽傍晚證實，的確和德國歐元塔的評價損失相關，並且說明提損金額的決定經過。

富邦金控在昨日公告最新的獲利，並表示在3月認列德國不動產評價損失近60億，引金融圈高度矚目，而據業界消息，富邦人壽這筆不動產評價損失，原來跟歐洲央行有關，因為富壽在2018年以5.3億歐元買下的德國法蘭克福「歐元塔」大樓，租約即將在2025年期滿，而歐洲央行日前已宣布租約期滿將不續租，即將全棟搬遷，使富壽必須提列公允價值評價損失，如今，富邦人壽在傍晚已證實。

富邦人壽進而說明，德國歐元塔評價損失提列，有二個原因，最主要在於其租期將於2025年底到期，單一承租戶ECB計畫搬遷到附近辦公大樓，「所以估值反映國外不動產估價師評估該大樓的空置風險！」

此外，歐洲央行要搬離歐元塔，反應出當地ESG要求和疫後混合式辦公所需的高品質辦公室趨勢，同時反映當地央行激烈升息，即從2022年起，歐洲央行基準利率從0%升到4%，和通膨等不利經濟環境因素，這也使富壽決定先提60億評價損失。

金融圈則矚目，既然租金收益率隨著歐洲央行整棟撤出而降為0，那麼評價損失60億到底怎麼決定出來？是否要提更多？對此，富壽則回應，上述的情況，後續等當地央行降息、通膨緩解之後，不動產出租評價就會得到回升，因此，目前先提60億。

富壽在英國及歐洲的不動產投資很多，光是在英國倫敦有3棟大樓，包括杜莎夫人蠟像館，另外在比利時布魯塞爾有一棟，至於歐元塔，則是富壽在2018年買下的第5棟大樓，目前是擁有海外不動產最多的壽險公司，富壽在歐洲及英國所插旗的不動產，都是知名建物，像歐元塔，就是法蘭克福的「地標」。

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