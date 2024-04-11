快訊

傳中山大學校長鄭英耀接教長 學界讚「作風親民」籲先調整一政策

聽新聞
test
0:00 / 0:00

金管會出手了！7月起分紅保單新制上路 分紅率不能再膨風

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會宣布，7月起分紅保單新制上路。本報資料照片
金管會宣布，7月起分紅保單新制上路。本報資料照片

分紅率不能再膨風。金管會宣布，7月起分紅保單新制上路，從商品設計、資訊揭露、銷售行為、董事會責任及審查機制等五大面向做控管，包括商品定價需通過利潤測試「有多少分紅、說多少話」，要讓保戶知悉「分紅可能為零」，並加重董事會責任，有附加意外或醫療險的分紅綜合險，得一律重新送審。

此新制將衝擊目前有承作分紅保單業務者，包括保誠人壽、富邦人壽及法國巴黎人壽等三大業者。

保險局副局長蔡火炎說，一、架上的分紅保單，業者需自行檢視是否符合新規，若不符合新規就要做修改，才能在7月1日起繼續賣，二、若分紅保單主約中，有附加意外、醫療等理賠項目，7月起得重新送審，或自行改為附約。

他說，並沒有禁止業者將意外、醫療等理賠項目放在主約中，但因這些理賠項目並不會參與分紅，這樣保單設計較複雜，要採此設計需採「核准制」。

分紅保單業績拉長紅，銷售亂象卻頻傳，有熱炒成儲蓄神單、或是分紅率「吹很大」，引金管會出重手，宣布修改三項法規、從五大面向做控管，7月1日起上路。

該注意事項也同步納入內稽內控，換言之，一旦違規，業者恐吃上最高1200萬元罰單

新制主要有五大面向，一、商品設計。分紅保單需設區隔帳戶並分開管理；盈餘分配比例不得低於七成，連兩年沒達到，需提報董事會、向保戶解釋原因並向金管會說明理由及改善措施；需通過利潤測試，「有多少分紅、說多少話」。

二、資訊揭露。銷售文件、簡介、建議書、要保書等需載明「分紅可能為零」警語。每年紅利宣告日後30天，需在公司揭露可分配紅利盈餘、實現率和計算方式。

三、銷售行為。招攬時禁止以分紅率與公司股息率、同業保單、銀行存款或其他金融商品的報酬率做比較。

四、董事會及專業人員責任。董事會對分紅保單業務負最終責任，簽證精算人員每年需提報紅利分配報告，商品簽署人員需追蹤紅利實現，若有偏離得開會提改善。

五、審查機制。分紅保單屬壽險保單，若有附加意外、醫療等非壽險的理賠項目，一律得重新送審。

保單 壽險 理賠 罰單 金管會

延伸閱讀

3家企業財報難產！金管會示警：若未改善 最快6月及11月下市櫃

花蓮大地震後房屋毀損，我買的地震險能理賠嗎？4種地震險看你可以獲得多少補償

誠信金融論壇／金管會銀行局局長莊琇媛：六大面向 精進防護網

特斯拉等電車車主注意！電動車專屬保單終於要來了 保費恐不便宜

相關新聞

富邦金公告收辭任書 獨董王銘陽辭金控、人壽獨董職務…主因曝光

富邦金（2881）11日宣布，獨立董事王銘陽辭去富邦金控與子公司富邦人壽獨立董事職務，富邦金控表示，主因今日收到獨立董事...

財政部批准沈榮津請辭台灣金董座 5月18日生效、職務由總經理暫代

台灣金控董事長沈榮津傳出將赴東元擔任董事。財政部今日表示，已收到辭呈並准辭，將於5月18日生效。職務將由總經理魏江霖暫代...

蔡明修退休後由他接任！元大銀行新任董座出爐 總經理張財育升任

元大金控（2885）公告，子公司元大銀行董事長蔡明修因退休請辭董事長，於4月11日起生效，元大銀行董事會並決議由總經理張...

長榮海運小股東提告張國華及董事會 證期局首度對外表態：已進行查處

長榮海運小股東日前提告長榮大股東張國華為首的全體董事關於巴拿馬長榮國際（EIS）和長榮海運高達300億的四筆資產交易案，...

投資詐騙居榜首！刑事警察局曝最新統計「占比逾6成」 去年攔詐75.7億

立法院財委會立委今日赴金管會進行銀行運用科技防詐的考察，並由北富銀、中信銀分別以鷹眼聯盟、神盾計畫的業界同盟，進行簡報，...

金管會出手了！7月起分紅保單新制上路 分紅率不能再膨風

分紅率不能再膨風。金管會宣布，7月起分紅保單新制上路，從商品設計、資訊揭露、銷售行為、董事會責任及審查機制等五大面向做控...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。