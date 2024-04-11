快訊

日職／陽岱鋼返日首安開張了 對巨人二軍3打數2安打

他見超商開賣「2國民小吃」超驚喜 一票人搶買：要變夜市了

陸船翻覆事件影響？金門胡姓士官仍滯陸 陸委會這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

財政部批准沈榮津請辭台灣金董座 5月18日生效、職務由總經理暫代

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
財政部批准台灣金董事長沈榮津辭呈，5月18日生效。圖／本報系資料照片
財政部批准台灣金董事長沈榮津辭呈，5月18日生效。圖／本報系資料照片

台灣金控董事長沈榮津傳出將赴東元擔任董事。財政部今日表示，已收到辭呈並准辭，將於5月18日生效。職務將由總經理魏江霖暫代。

台灣金控隸屬公股，董事長人事異動須向財政部報備，財政部9日表示，尚未收到沈的辭呈，尊重個人職涯規畫。今日則說明，已收到辭呈並完成人事作業。

東元今年將改選董事，公司派4月10日公告提名人選，提名7席董事、4席獨董，其中，董事候選名單包括台灣金控董事長沈榮津、中信銀董事長利明献，且都以自然人身分出任董事。

東元 沈榮津 財政部

延伸閱讀

沈榮津列東元董事候選人 財政部官員曝他辭台灣金控董座：5月18日生效

惠譽降信評展望至負面 中財部：遺憾

出口連五紅…3月大增18.9% 本月拚雙位數成長

出口連五紅 資通、視聽產品創三高

相關新聞

3家企業財報難產！金管會示警：若未改善 最快6月及11月下市櫃

金管會今天表示，廷鑫及昶虹2023年度財報難產，遭證交所停止買賣，若未補交財報，最快可能在今年11月18日下市。牧東自2...

沈榮津正式辭台灣金董座！財政部證實5月18日生效、由總經理代理

機電大廠東元（1504）於5月24日股東會全面改選，百分之百公股的台灣金控董事長沈榮津入列東元董事候選人名單。財政部今證...

蔡明修退休後由他接任！元大銀行新任董座出爐 總經理張財育升任

元大金控（2885）公告，子公司元大銀行董事長蔡明修因退休請辭董事長，於4月11日起生效，元大銀行董事會並決議由總經理張...

投資詐騙居榜首！刑事警察局曝最新統計「占比逾6成」 去年攔詐75.7億

立法院財委會立委今日赴金管會進行銀行運用科技防詐的考察，並由北富銀、中信銀分別以鷹眼聯盟、神盾計畫的業界同盟，進行簡報，...

長榮海運小股東提告張國華及董事會 證期局首度對外表態：已進行查處

長榮海運小股東日前提告長榮大股東張國華為首的全體董事關於巴拿馬長榮國際（EIS）和長榮海運高達300億的四筆資產交易案，...

傳王銘陽突辭任富邦金、富壽獨董 外界矚目是否回任凱基人壽董座

據了解，曾任開發金旗下凱基人壽前身中國人壽董事長的富邦金控暨富邦人壽獨董王銘陽，今日傳出已請辭獨董職務，由於開發金暨凱基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。