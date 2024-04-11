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財政部批准沈榮津請辭台灣金董座 5月18日生效、職務由總經理暫代
台灣金控董事長沈榮津傳出將赴東元擔任董事。財政部今日表示，已收到辭呈並准辭，將於5月18日生效。職務將由總經理魏江霖暫代。
台灣金控隸屬公股，董事長人事異動須向財政部報備，財政部9日表示，尚未收到沈的辭呈，尊重個人職涯規畫。今日則說明，已收到辭呈並完成人事作業。
東元今年將改選董事，公司派4月10日公告提名人選，提名7席董事、4席獨董，其中，董事候選名單包括台灣金控董事長沈榮津、中信銀董事長利明献，且都以自然人身分出任董事。
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