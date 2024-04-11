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分紅保單新規範7月1日上路 保誠人壽：樂見其成、全力配合

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

近年來分紅保單吸引不少民眾投保，金管會保險局11日宣布分紅保單最新規範草案，針對銷售作業、分紅設計、審查條件及揭露內容都作出調整，且若要連結人身保險之外的其他傷害險、醫療險等綜合險的話，就必須改採「附約」才能適用「備查制」，在2個月公告期之後，預計在今年7月1日上路。對此，保誠人壽表示，新規範有利分紅保險市場之蓬勃穩定發展，樂見其成，也將全力配合。

保誠人壽指出，有關金管會新預告發布之分紅保單監理相關規範：「保險商品銷售前程序作業準則」、「人身保險業辦理分紅人壽保險商品業務應注意事項」與「人身保險商品審查應注意事項」部分條文調整草案，是以保障消費者權益為出發點，除了提升分紅保險商品的公開資訊透明外，也有助消費者了解分紅機制、商品設計等，有利分紅保險市場之蓬勃穩定發展，保誠人壽樂見其成，也將全力配合。

因應監理新規預告，保誠人壽表示，將配合相關要求，並維持所提供的保障與服務不受影響。保誠人壽的分紅保險商品，其商品設計、分紅帳戶之投資和紅利分配、相關訊息揭露以及銷售人員訓練等，一直以來皆合乎台灣法規及公司嚴謹內規，並將依新增規範進行調整。

同時，保誠人壽作為市場上唯一長期專注於銷售分紅保險的保險公司，也持續透過淺顯易懂的內容，增進消費者對分紅保單的認識及了解；同時也公開揭露歷年分紅宣告資訊在公司企網供保戶參閱，資料均公開透明。

保誠人壽表示，將持續以健康保障、子女教育、資產規劃與樂活退休等，亦即H.E.A.R.四大面向出發，為消費者提供因應各個人生階段的分紅保險商品，以期為消費者帶來優質的保障及服務，成為消費者值得信賴的守護者。

保單 保險 消費 金管會

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