長榮海運小股東提告張國華及董事會 證期局首度對外表態：已進行查處

長榮海運小股東日前提告長榮大股東張國華為首的全體董事關於巴拿馬長榮國際（EIS）和長榮海運高達300億的四筆資產交易案，對此，台北地檢署已交由有「天下第一組」之稱、專門檢肅黑金的專組「忠組」檢察官唐仲慶併案調查，證期局副局長高晶萍今日回應，證期局已經和證交所一起展開查處，若公司有違法，就會處理，包括投保中心也會出動了解案件發展情形、依法處理。

這也是長榮海運小股東提告以來，證期局首度對外表態。另外，長榮海運小股東的委任律師林文鵬，日前除了依照違反證交法第171條之1項第2款、第3款的非常規交易罪及特別背信罪，提告包括張國華在內的長榮海運全體董事會成員之外，對於交易的鉅額款項，也已同步向台灣、新加坡、英國、巴拿馬等世界各國洗錢防制單位進行舉發追查，並要求相關主管機關積極追查究辦，包括已向金管會提出檢舉函。

高晶萍表示，若有收到檢舉函，金管會一定會進行查處，只要有人陳情，金管會就會展開查核。對此案，金管會已經配合檢調進行處理，證交所也出面了解。

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