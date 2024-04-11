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長榮海運股東喊告董事會！指張國華等人涉違法 證交所將釐清

中央社／ 台北11日電
證交所。本報系資料照
證交所。本報系資料照

長榮股東指控長榮海運巴拿馬長榮國際間的股權及不動產交易涉違反證交法，北檢日前接獲刑事告訴後，已分由檢肅黑金專組釐清。金管會今天表示會配合檢調辦理，證交所及投保中心也會分別了解、注意此案發展。

有長榮股東指控長榮海運與巴拿馬長榮國際間近新台幣300億元的股權及不動產交易，涉不法疑慮，今年3月間向台北地檢署提起刑事告訴，提告創辦人張榮發長子張國華與長榮海運董事會成員等10人涉嫌違反證交法特別背信罪與非常規交易罪，北檢已分由檢肅黑金專組釐清。

金管會證期局副局長高晶萍今天在例行記者會說明，金管會會配合檢調單位相關辦理時程，證交所也會對此案進行了解，若發現公司涉及違反證券管理法令情事，將依相關規定辦理，投保中心也會依職權持續注意此案發展。

有媒體關注，長榮股東是否有寄檢舉信至金管會，高晶萍回應，若金管會或證交所有收到檢舉函或投資人陳情，均會依檢舉陳情事項進一步查處，若發現違規事宜，將依規定作行政處理。

巴拿馬 股東 證交所 金管會 長榮海運

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