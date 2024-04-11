快訊

離婚18年！大陸知名變性主持人金星復婚 「1細節」甜暈網友

傳林佳龍點頭接任外交部長 人事下午可望拍板

中職／啦啦隊一粒人氣高IG粉絲破25萬 還首次接獲廣告代言

3家企業財報難產！金管會示警：若未改善 最快6月及11月下市櫃

中央社／ 台北11日電
金管會今天表示，廷鑫及昶虹2023年度財報難產，遭證交所停止買賣，若未補交財報，最快可能在今年11月18日下市。本報資料照片
金管會今天表示，廷鑫及昶虹2023年度財報難產，遭證交所停止買賣，若未補交財報，最快可能在今年11月18日下市。本報資料照片

金管會今天表示，廷鑫及昶虹2023年度財報難產，遭證交所停止買賣，若未補交財報，最快可能在今年11月18日下市。牧東自2023年第3季財報已遲交，年度財報又難產，若未改善，最快今年6月20日下櫃。

截至今年4月1日止，應申報2023年全年財報的上市櫃公司（含第一上市櫃）共計1826家，金管會今天公布，除了上市公司廷鑫、昶虹及上櫃公司牧東未如期出具2023年度財報外，其餘公司均已在規定期限內公告申報財報。

金管會證期局副局長高晶萍在例行記者會說明，廷鑫因前任會計師終止財報查核簽證委任，導致未能如期出具年度財報，證期局已開罰新台幣24萬元。廷鑫已在4月上旬遭停止買賣，若連續滿6個月未改善，預估將在今年11月18日下市。

昶虹則因簽證會計師未完成財報查核，無法如期出具財報，遭證期局裁罰24萬元，昶虹後續發布重訊說明，會計師已主動終止委任。昶虹4月上旬同樣已遭停止買賣，若連續滿6個月未改善，預估將在今年11月18日下市。

上櫃公司牧東2023年第3季財報沒如期繳交，此次2023年度財報又難產，高晶萍表示，主因也是會計師終止委任，牧東未能找到繼任會計師接手。因牧東連2本財報遲交，證期局已加重開罰72萬元。

高晶萍指出，牧東自2023年11月17日起已停止買賣，若連續滿6個月未改善，預估牧東將在今年6月20日終止上櫃。

廷鑫 證交所 財報 金管會

延伸閱讀

分紅及實支險新規定7月1日上路 分紅綜合險要重新送審

誠信金融論壇／金管會銀行局局長莊琇媛：六大面向 精進防護網

北富銀：二代接班潮 未來5至10年財管市場關鍵期

歐舒丹快下市了？傳黑石集團接近達成歐舒丹私有化協議

相關新聞

獨／富邦人壽德國不動產投資認列損失60億理由曝光 和歐元塔有關

富邦金控昨日公告最新的獲利，並表示在3月認列德國不動產評價損失近60億元，引發金融圈注目。據業界傳出消息，富邦人壽這筆不...

3家企業財報難產！金管會示警：若未改善 最快6月及11月下市櫃

金管會今天表示，廷鑫及昶虹2023年度財報難產，遭證交所停止買賣，若未補交財報，最快可能在今年11月18日下市。牧東自2...

分紅及實支險新規定7月1日上路 分紅綜合險要重新送審

金管會保險局今日宣布對分紅保單和實支實付險的「保險商品銷售前程序作業準則」修正草案，在2個月公告期之後，預計在今年7月1...

統一投信金獎團隊再傳捷報 榮獲指標基金獎九座大獎

BENCHMARK《指標》第八屆台灣年度基金大獎揭曉，統一投信再次榮獲評審肯定，抱走九座大獎，包括四座最佳基金公司獎和五...

中國兩會提優化房地產政策 支撐整體亞債表現

美國聯準會最新經濟預測中，今年仍有降息預期，亞洲通膨可望進一步緩解，亞洲央行亦存在寬鬆貨幣空間且企業基本面轉佳。其中，中...

美CPI打擊降息預期 新台幣盤中重貶探近5個月新低

美國3月消費者物價指數（CPI）出爐，持續高於市場預估，意味美國通膨壓力仍大，大大打擊市場對聯準會6月降息的預期心理，美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。