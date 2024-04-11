3家企業財報難產！金管會示警：若未改善 最快6月及11月下市櫃

金管會今天表示，廷鑫及昶虹2023年度財報難產，遭證交所停止買賣，若未補交財報，最快可能在今年11月18日下市。牧東自2023年第3季財報已遲交，年度財報又難產，若未改善，最快今年6月20日下櫃。

截至今年4月1日止，應申報2023年全年財報的上市櫃公司（含第一上市櫃）共計1826家，金管會今天公布，除了上市公司廷鑫、昶虹及上櫃公司牧東未如期出具2023年度財報外，其餘公司均已在規定期限內公告申報財報。

金管會證期局副局長高晶萍在例行記者會說明，廷鑫因前任會計師終止財報查核簽證委任，導致未能如期出具年度財報，證期局已開罰新台幣24萬元。廷鑫已在4月上旬遭停止買賣，若連續滿6個月未改善，預估將在今年11月18日下市。

昶虹則因簽證會計師未完成財報查核，無法如期出具財報，遭證期局裁罰24萬元，昶虹後續發布重訊說明，會計師已主動終止委任。昶虹4月上旬同樣已遭停止買賣，若連續滿6個月未改善，預估將在今年11月18日下市。

上櫃公司牧東2023年第3季財報沒如期繳交，此次2023年度財報又難產，高晶萍表示，主因也是會計師終止委任，牧東未能找到繼任會計師接手。因牧東連2本財報遲交，證期局已加重開罰72萬元。

高晶萍指出，牧東自2023年11月17日起已停止買賣，若連續滿6個月未改善，預估牧東將在今年6月20日終止上櫃。

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