分紅及實支險新規定7月1日上路 分紅綜合險要重新送審

金管會保險局今日宣布對分紅保單和實支實付險的「保險商品銷售前程序作業準則」修正草案，在2個月公告期之後，預計在今年7月1日上路。其中，金管會已明確要求，分紅保單不論新舊，若要連結人身保險之外的其他傷害險、醫療險等綜合險的話，就必須改採「附約」才能適用「備查制」，否則倘若舊版保單已採取主約方式涵蓋這些綜合險的話，就得先下架改版修正保單架構，或是重新送審適用「核准制」。

目前包括保誠人壽、富邦人壽、法巴人壽都有發行分紅保單，保險局副局長蔡火炎表示，由於分紅保單的非壽險，包括傷害險、醫療險等保障項目並不參與紅利分配，架構較為複雜，為保障消費者權益，因此，明定此類商品屬「新型態人身保險商品」，應採核准方式送審。

對於是否「溯及既往」，蔡火炎也明確指出，7月1日上路之後，連同舊版保單都必須適用新規定，因此業者必須根據7月1日的新規定，在7月1日之前，就自行改版，重新上架。

金管會指出，將修正「保險商品銷售前程序作業準則」第21條、第24條、第32條修正草案、「人身保險業辦理分紅人壽保險商品業務應注意事項」草案及「人身保險商品審查應注意事項」部分規定修正草案，近日將預告「銷售前作業準則」修正草案，並預定於113年6月底前完成發布該三項法規。

而在實支實付險的部分，保險局也宣布，落實損害填補原則，未來實支險將以正本理賠和損失分攤作為兩大原則，至於正本理賠加上自負額的其中一種現行作法，保險局今日也認定，此仍屬正本理賠，可以接受。

而關於分紅保單的現金流量估算基準，對於保險公司建議將CTE的比率從65%降至50%，但對此蔡火炎也說明，保險局仍要求必須在65%，因為怕降至50%，會高估分紅金額，引起消費者誤解。

其他關於分紅保單新規定的重點，包括商品設計及區隔帳戶管理、資訊揭露、銷售行為等，而且禁止招攬人員以保單報酬率與公司股息率、同業保單、銀行存款或其他金融商品報酬率比較。

金管會要求，分紅保單業務應設置區隔帳戶分開管理、區隔帳戶每年度的可分配紅利盈餘，應確保具備可持續性、可負擔性、平穩性原則，且盈餘分配予要保人的比率不得低於70%，倘有可分配紅利盈餘連續兩年未達最可能紅利的累積值，保險業需瞭解原因提報董事會、向要保人解釋原因，並向主管機關說明理由及改善措施。

在資訊揭露方面，金管會要求，銷售文件應列示最可能紅利金額、較低紅利金額及可能紅利為零的情形，且為避免業者競相以提高分紅率為銷售訴求，明定應以各保單年度最可能紅利金額為基礎進行現金流量測試，並通過主管機關規定的利潤測試標準。

此外，簡介、建議書、要保書等，均應明確載明紅利並非保證、極端情況下可能為零等相關警語，且每年紅利宣告日後30日，應於公司網站揭露可分配紅利盈餘、紅利實現率及紅利分配計算方式等，同時也明定董事會應對分紅保單業務負最終責任、簽證精算人員每年應向董事會提報紅利分配報告，也包含分配保戶的比率，以及商品簽署人員應於商品銷售後追蹤紅利實現情形，如有偏離最可能紅利金額情形應召開會議討論改善措施，且保險業者亦應要求招攬人員參加分紅人壽保險相關教育訓練，並確實瞭解商品內容後，始得招攬。

商品推薦

udn討論區

INP: