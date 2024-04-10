遠東銀行第1季自結獲利大增近五成 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

遠東銀行（2845）公布2024年第1季獲利，創下歷年同期新高，3月單月稅後純益4.86億元，累計第1季稅後純益12.41億元，較去年同期大幅成長46.5%，每股稅後純益（EPS）0.31元。遠東銀3月單月獲利較2月大增51%，2月工作天數較短以及3月資本市場熱絡，有利財務投資與財富管理業務，使得3月單月獲利較前月高成長，比2023年同月更是大增逾九成，帶動前三月累計獲利也較2023年同期大幅成長46.5%。

遠東銀去年獲利刷新歷史新高紀錄，2024年第1季獲利表現依舊亮眼，第1季累計稅後純益大幅成長同時再創歷年同期新高。個金財管與法金業務成長，是帶動遠東銀獲利攀高的兩大動力。

遠東銀日前法說會公布2024年營運策略，總放款將在維持第一類普通股資本及全行資本適足率的優於同業平均水準下，追求成長，消金部分以高附加價值房貸為主力資產，信貸及策略聯盟分期貸款則是維持平穩成長約2%，企金放款將積極擴張海外放款成長高於國內放款；海外商機拓展除了維持香港分行營業規模，維繫大中華業務商機，並將籌設新加坡分行；同時要改善獲利結構，調整資產組合及存款結構，提升存放利差以及多元獲利來源，增加手收及投資交易獲利占比，目標淨息收佔總收益比重50%，手收比重25%、財務操作收益25%，三者收益達到2比1比1的理想比例。

遠東銀行

延伸閱讀

太痛苦！多國推動IMF調降對最大借款國收取的數十億美元費用

上海商銀Q1 EPS 0.88元

公銀放款租賃業 擬訂規範

金管會統計 國銀對六大核心戰略產業放款逾7.3兆刷高

相關新聞

第一任期最慘銷售量！賴清德總統紀念金幣繳款率6成

總統賴清德就職紀念 幣申購繳款截止，台灣銀行向中央銀行回報繳款率僅6至7成，也就是說，賴清德總統就職紀念金幣實際銷售數量...

北富銀：二代接班潮 未來5至10年財管市場關鍵期

目前已有12家銀行取得財管2.0業務執照，搶攻億級高資產財管商機，北富銀總經理郭倍廷今天表示，未來5至10年為企業主世代...

新光人壽商品轉型下一步 推首檔連結 ESG 指數結構債保單

新光人壽在經過一連串的業務改革之後，如今也迎來商品布局的轉型。新光人壽10日舉行新品發表會，推出全台第一檔投資型保單連結...

股六債四不夠看 高資產客戶資產配置擴及私募資產

台灣有錢人很多，財富管理需求愈來愈高，本國銀行及外銀都在競爭財管市場，北富銀總經理郭倍廷表示，過去2年銀行的財管業務成長...

投資工具拚速度 凱基證券APP「一頁快切多功能」助攻快市交易

隨著台股站上兩萬點，整體市場交易持續放量，投資人需要更快、更穩定的投資下單工具。凱基證券為貼近投資人需求，打造「隨身e策...

元大金捐血傳愛14年 募得逾17萬c.c.熱血

元大金控（2885）長年深耕公益，整合內外部資源積極投入社會參與，將營運據點作為社區交流中繼站，自2011年以來，每年舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。