遠東銀行第1季自結獲利大增近五成 創歷年同期新高

遠東銀行（2845）公布2024年第1季獲利，創下歷年同期新高，3月單月稅後純益4.86億元，累計第1季稅後純益12.41億元，較去年同期大幅成長46.5%，每股稅後純益（EPS）0.31元。遠東銀3月單月獲利較2月大增51%，2月工作天數較短以及3月資本市場熱絡，有利財務投資與財富管理業務，使得3月單月獲利較前月高成長，比2023年同月更是大增逾九成，帶動前三月累計獲利也較2023年同期大幅成長46.5%。

遠東銀去年獲利刷新歷史新高紀錄，2024年第1季獲利表現依舊亮眼，第1季累計稅後純益大幅成長同時再創歷年同期新高。個金財管與法金業務成長，是帶動遠東銀獲利攀高的兩大動力。

遠東銀日前法說會公布2024年營運策略，總放款將在維持第一類普通股資本及全行資本適足率的優於同業平均水準下，追求成長，消金部分以高附加價值房貸為主力資產，信貸及策略聯盟分期貸款則是維持平穩成長約2%，企金放款將積極擴張海外放款成長高於國內放款；海外商機拓展除了維持香港分行營業規模，維繫大中華業務商機，並將籌設新加坡分行；同時要改善獲利結構，調整資產組合及存款結構，提升存放利差以及多元獲利來源，增加手收及投資交易獲利占比，目標淨息收佔總收益比重50%，手收比重25%、財務操作收益25%，三者收益達到2比1比1的理想比例。

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