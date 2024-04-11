誠信金融論壇／高等檢察署檢察官卓俊忠：源頭管理才是關鍵

臺灣高等檢察署檢察官卓俊忠昨（10）日表示，對抗詐騙是無止境戰爭，他並提出五大方向阻詐，包括民眾防詐意識提高、行政機關必須配合、民間業者履行社會責任、執法部門努力查緝和法院量刑妥適，以及透過立法支持。

卓俊忠身兼高檢署「查緝詐欺及資通犯罪督導中心」執行秘書，他指出中心主要目標是督導全國檢察官查緝電信詐欺，將執法人員發現的詐欺態樣及問題反映給行政機關和業者解決，以及有效把被害人遭詐騙款項返還。

他指出，詐欺案和毒品案件自2021年起黃金交叉，到去年電信詐欺占全部案件成長至31%、毒品案件降則降到11%。主因詐騙犯罪CP值（性價比）高、獲利高，以及法院量刑妥適性問題所致。去年國內整個詐騙金額共88億元，但另一方面金融機構也攔阻了75億元，加上其他部分共攔阻詐騙金額89億元。

卓俊忠強調，阻詐需要跨界合作，全台檢察官1,000多位根本辦不完，只有從源頭管理來減少。「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」是高檢署一線執法人員和所有行政機關溝通平台，去年召開多次會議，包括檢察官反映電子支付有大量冒名申辦問題，在改變電支相關認證措施後冒名申辦就降了九成。