國壽長照險 承保至75歲

4月11日為世界帕金森日。帕金森病為不可逆的疾病，除了透過健康飲食預防，也可仰賴事前的保險規劃作強力的後盾，畢竟最令人擔心的是後期可能需他人照顧；有鑒於此，國泰人壽推出樂齡守護長期照顧定期健康保險，為業界首創承保年齡至75歲，並可保障至84歲的商品。

帕金森病是常見神經功能障礙疾病，症狀為靜止時手、頭或嘴不自主震顫或肌肉僵直，導致生活不能自理，據台灣癌症防治網統計，此影響65歲以上疾病人口盛行率約1%，年齡增長發病率也增加，80歲以上人口達4%。

帕金森病屬於不可逆疾病，最令人擔心的是後期可能需他人照顧。長照費用含每月雜支，衛福部統計每月費用約2.5萬~8萬元，且國人長照需求期間約7.3年，這將是不小的經濟負擔。

有鑒於此，國泰人壽推出樂齡守護長期照顧定期健康保險，是業界首創承保年齡至75歲，以45歲男性投保20年期保額3萬為例，年繳保費22,680元，平均一個月不到2,000元，就可保障至84歲，若發生長照事故，包含18萬元一次性長期照顧金、每年36萬元且高達十年的照護金等共378萬長照帳戶，讓家人生活不受嚴重影響。

健康是最好的禮物之一，卻無法人為控制，惟醫療或長照費用風險可事先人為規避掉，世界帕金森日不僅要關注這議題，更應關注老年後生活，國壽建議民眾提早規劃保障因應龐大的長照費用，以減輕下一代的負擔，另外，也可建議爸媽投保，讓他們更從容面對未來退休生活。讓國泰人壽樂齡守護，陪伴人生下半場時光。

另外，國壽為因應超高齡社會，開發一系列樂齡專屬保單，導入外溢機制，提醒民眾維持身體健康要從日常生活作起，只要投保外溢機制保單前加入「FitBack健康吧」會員即享保費折減，之後若持續完成指定健康任務，累積經驗分提升會員等級，隔年也可享保險費折減，以科技結合健康促進的暖心服務，國壽希望攜手全民面對超高齡社會，一起使身、心、財全面健康升級。

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