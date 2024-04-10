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14家金控獲利全數出爐 金控「獲利王」換人做

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
國泰金控。圖／國泰金控提供
國泰金控。圖／國泰金控提供

國內14家金控獲利10日全數出爐，金控「獲利王」罕見換人做。國泰金（2882）10日公布3月稅後純益達168億元，累計稅後純益371.9億元，創歷史次高，每股稅後純益（EPS）為2.57元，不論是3月稅後純益、第1季累計稅後純益，以及EPS，均搶下國內金控獲利王寶座。

富邦金控（2881）3月獲利表現同樣不俗，3月稅後純益80.05億元，累計今年前三月稅後純益303.85億元，每股稅後盈餘（EPS）為2.33元；不過本月未能奪下金控獲利王寶座，僅次於國泰金控、排名第二。

富邦金控長期以來均為國內金控獲利王，3月寶座易主，主要是德國不動產影響。

富邦金指出，子公司富邦人壽3月稅後純益為40.86億元，累計稅後純益為174.36億元，第1季獲利較去年同期成長141%。本月獲利減損，主要原因之一是德國房地產租期將至，基於保守穩健原則，3月認列德國不動產公允價值下調近60億元，導致3月獲利受到不利影響。

國泰金控 富邦金控

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