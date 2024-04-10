北富銀、瑞士隆奧銀行再續合作 獨家對接國際私銀 高端財管全面進化

隨全球和亞太地區高資產人數增長及二代接班潮來臨，頂級客群財富管理需求持續攀升，為強化私人銀行服務品質，台北富邦銀行與瑞士隆奧銀行10日宣布將再續五年合作，目標是在合作期間對標國際私銀水準，以全球視野融合在地經營，從業務經營、產品開發、人才培育、國際交流等四大方向全面進化，為台灣高資產客群帶來更前瞻的財富管理體驗。

北富銀總經理郭倍廷表示，從2018年起，北富銀即領先同業與瑞士隆奧銀行簽署合作協議，截至目前為止，仍是台灣業界唯一一家對接國際私銀的金融機構。過去五年，北富銀與瑞士隆奧合力完成了高端財管服務的基礎建設，在各方面皆開展了密切交流，不僅備獲好評，更帶動高端財管業務規模的顯著提升，資產管理規模在過去三年，每年皆有超過30%的成長，也代表客戶對這項策略合作的肯定。此次北富銀與瑞士隆奧銀行再續合作，除能全方位強化本行高端客群經營實力，並將提供客戶更多足以比肩全球的優質產品及跨國人脈網絡交流機會，厚植台灣高端財管服務專業，為財管市場的發展挹注更多動能。

瑞士隆奧銀行合夥人Mr. Frédéric ROCHAT表示，瑞士隆奧銀行歷史悠久，227年來帶領客戶度過逾40次金融危機，獲得惠譽AA-正向評級，目前在台灣、日本、香港、新加坡、泰國、菲律賓及澳洲等亞太區域都有設立據點或與當地主要銀行策略聯盟，為高資產客戶提供具國際視野的在地解決方案。根據調研，亞太地區7萬名高資產人士將在未來十年內傳承約2.5兆美元，高端財富管理市場的需求及競爭也將與日俱增，很榮幸能繼續與北富銀合作，在追求卓越的相同使命之下，為台灣客戶帶來接軌國際的私銀服務。

在雙方的合作中，瑞士隆奧銀行每年定期發表的亞太高資產人士調查報告，因其深度專業的分析和具前瞻性的觀察預測，已成為國際上高資產人士及金融機構進行規劃時的重要參考。今日瑞士隆奧銀行也發表了最新的2023年調查報告，指出台灣高資產客群三大值得關注的議題。首先，台灣高資產客戶已啟動財富規劃者占24.4%，高於整體亞太區的20.3%，顯示台灣高資產客戶財富管理的意識和重視程度都較高，但已實現個人目標的比例卻僅有16.7%，反而低於亞太區的21.4%，這正代表台灣財富管理服務的缺口，客戶需要更專業完善的方案及工具，讓財富管理不再只是想法，而是更具執行力的行動計畫。

北富銀長期經營財富管理業務，在資產配置、投資組合建構等項目上具備深厚的專業能力，接下來，北富銀將與瑞士隆奧銀行進行更密切的技術交流與知識移轉，預計今年推出目標導向的財富規畫及個人化投資組合建議，為客戶搭建具體可行的財富階梯。

不過，瑞士隆奥銀行也推估2022至2030年間，累計將有37兆美元 (約合新台幣1184兆元)的資本支出用於能源、材料系統的變革及生態復原等綠色產業，永續投資不僅規模龐大，且深入產業重塑全球經濟格局，成為未來資產布局上不可或缺的一環。而北富銀截至2023年已提供273檔永續相關基金與海外債，資金規模逾新台幣126億元，2023年全年綠色授信餘額更突破新台幣2,600億元。未來，北富銀將持續重點強化永續產品線，開發永續基金、永續債券等各類金融商品，並透過綠色授信、永續供應鏈金融等多元服務鼓勵企業綠色轉型，透過與瑞士隆奧銀行的合作，協助高資產客群提升資金效益，擴大永續投資影響力。

在私募資產投資上，瑞士隆奧調查同樣指出高資產客戶「既期待又怕受傷害」的心態。無論台灣還是整體亞太地區，都有超過五成受訪者有投資私募資產的意願，卻只有約兩成的投資人在過去兩年中實際增加私募資產配置。

北富銀資深副總吳傳文表示，傳統資產類別間存有高度的關聯性，在緊縮金融環境的影響下，往往產生意料不到的後果，過去的「股六債四」配置模式已不足以產生投資人期待的回報，而在投資組合中納入優質私募資產已被證明長期有助於提升投資報酬率並降低風險。

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