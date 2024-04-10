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元大金深耕公益捐血傳愛14年 建立善的循環

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控深耕公益，連續14年舉辦「元大愛心捐血活動」，今年持續串聯在地力量，邀請警察到場響應，結合金融本業宣導防詐。（元大金控/提供）
元大金控深耕公益，連續14年舉辦「元大愛心捐血活動」，今年持續串聯在地力量，邀請警察到場響應，結合金融本業宣導防詐。（元大金控/提供）

元大金控長年深耕公益，整合內外部資源積極投入社會參與，將營運據點作為社區交流中繼站，自2011年以來，每年舉辦三次捐血活動，連續14年傳愛不輟。今(2024)年首場「元大愛心捐血活動」於3月4日至31日舉辦，共募得174,000c.c.熱血，元大金控以實際行動提高血液安全庫存、維持醫療需求量能，建立善的循環，連續八年榮獲台灣血液基金會表揚為捐血成績績優團體。

穩定的血液供給來源是醫療體系運作的堅強後盾，「元大有愛，熱血無礙！」這次捐血活動除了號召集團同仁、供應商挽袖助人、拜訪台北市五個捐血點鄰里長帶動民眾加入捐血行列，也邀請警察到場響應，結合金融本業宣導防詐，串聯在地力量，真正落實「捐血一袋，救人一命」目標。

元大金控暨許多子公司同仁熱烈響應捐血活動，元大證券林姓同仁參與集團舉辦的捐血活動超過10年。他表示自己是特殊血型，某次接到捐血中心來電，「希望我幫忙捐血拯救一位同為特殊血型的車禍者，讓我感受捐血是一件有意義的活動」，未來會持續捐血助人；元大投信陳姓同仁因多年前血庫鬧血荒，人生首次捐血，赫然發現「針沒那麼痛、捐血不困難」，認為捐血分享愛是一件幸福的事。

每一滴鮮血都是珍貴的救命泉源，元大金控堅守「改變的力量，從關懷開始」信念，14年來持續發揮特有的社會公益影響力，鼓勵民眾加入捐血行列，為社會注入汩汩暖流，讓社會充滿愛與希望。

元大金控今年首場愛心捐血活動，共募得174,000c.c.熱血。（元大金控／提供）
元大金控今年首場愛心捐血活動，共募得174,000c.c.熱血。（元大金控／提供）

元大金控 捐血中心

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