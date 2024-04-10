公股行庫人事布局 最快5月明朗

台灣金控董事長沈榮津將換跑道出任東元電機獨立董事，不僅為公股金融圈投下震撼彈，更令人高度關注後續的公股行庫高層人事搬風將如何演變。據了解，在行政院正、副院長由卓榮泰、鄭麗君出線後，也將加速啟動公股行庫董事長、總經理的高層人事布局作業，至於哪些董總要換跑道、升官或退休，最快將在五月初明朗。

黨政人士指出，賴清德對於公股行庫的高層人事安排，相當有自己的想法，尤其對才能非常看重。數年前賴清德出任閣揆時，對於大型行庫的董事長或總經理都親自「面試」，甚至還有銀行總經理回答時未能明確點出未來引領該行庫的策略，還得再次「補考」，由此顯見賴清德的用人原則。

而沈榮津辭去台灣金控董事，也讓公股金融體系多了「活棋」可以安排，尤其台灣金控是國營金控，官員換跑道不會有旋轉門的問題，而台灣金控董事長的遺缺，不排除會由財經官員轉任。

此外，兆豐金、第一金、台企銀等三家公股金融機構金，將在六月廿一日進行董事會全面改選，依照規定，三家公股金控、銀行的董事名單，必須在五月上旬提報董事會進行審查，但相關高層指出，公股金控、銀行的董事長或總經理都是法人董事，因此隨時都可以改派，未必急著一定要趕在五月上旬進行董事提名作業審查。

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