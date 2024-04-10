快訊

蔡總統今赴花蓮慰問災民 藍籲賑災比照921

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公股行庫人事布局 最快5月明朗

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

台灣金控董事長沈榮津將換跑道出任東元電機獨立董事，不僅為公股金融圈投下震撼彈，更令人高度關注後續的公股行庫高層人事搬風將如何演變。據了解，在行政院正、副院長由卓榮泰、鄭麗君出線後，也將加速啟動公股行庫董事長、總經理的高層人事布局作業，至於哪些董總要換跑道、升官或退休，最快將在五月初明朗。

黨政人士指出，賴清德對於公股行庫的高層人事安排，相當有自己的想法，尤其對才能非常看重。數年前賴清德出任閣揆時，對於大型行庫的董事長或總經理都親自「面試」，甚至還有銀行總經理回答時未能明確點出未來引領該行庫的策略，還得再次「補考」，由此顯見賴清德的用人原則。

而沈榮津辭去台灣金控董事，也讓公股金融體系多了「活棋」可以安排，尤其台灣金控是國營金控，官員換跑道不會有旋轉門的問題，而台灣金控董事長的遺缺，不排除會由財經官員轉任。

此外，兆豐金、第一金、台企銀等三家公股金融機構金，將在六月廿一日進行董事會全面改選，依照規定，三家公股金控、銀行的董事名單，必須在五月上旬提報董事會進行審查，但相關高層指出，公股金控、銀行的董事長或總經理都是法人董事，因此隨時都可以改派，未必急著一定要趕在五月上旬進行董事提名作業審查。

公股行庫 沈榮津 賴清德

延伸閱讀

【重磅快評】賴清德依舊是賴清德 但還能那麼神嗎？

準總統賴清德 10日上午將公布首波內閣名單

賴清德新任閣揆人事首場發布會 明天上午9點登場

【重磅快評】親信治國 說好的不分黨派組民主大聯盟呢？

相關新聞

公股行庫人事布局 最快5月明朗

台灣金控董事長沈榮津將換跑道出任東元電機獨立董事，不僅為公股金融圈投下震撼彈，更令人高度關注後續的公股行庫高層人事搬風將...

公股行庫 人事將異動

東元電機5月24日股東會全面改選，據悉，台灣金控董事長沈榮津將獲延攬選任東元新一屆獨立董事，沈榮津並已向府院、財政部口頭...

國銀周轉金放款 衝上新高

春江水暖鴨先知。被視為企業對未來景氣興衰看法指標的國銀周轉金放款，2024年前兩個月已大增4,911億元，推升周轉金放款...

業界看好國銀今年營運

據金管會昨（9）日公布統計，2024年2月本國銀行稅前盈餘404.7億元，是史上同期新高，累計前二月狂賺950.8億元、...

12家金控公司第1季獲利出爐 中信金突破200億

12家金控公司第1季獲利出爐，受惠資本市場與新台幣貶值，3月多數金控表現亮麗，中信金第1季稅後純益突破200億元，兆豐金...

保險業海外投資 三大鬆綁

保險業海外投資，金管會釋利多。金管會昨（9）日預告「保險業辦理國外投資管理辦法」，一、允許保險業透過SPV（特殊目的公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。