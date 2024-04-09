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中信銀董事長利明献轉任東元董座？ 中信金回應了

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
中信金控。 （聯合報系資料庫）
中信金控。 （聯合報系資料庫）

有媒體報導，上市公司東元電機（1504）預計10日舉行董事會，審查公司派與市場派推舉的新一屆董事名單，公司派推舉的董事當中，其中一位是1956年次、現年68歲的中信銀行董事長利明献，對此，中信金控（2891）今日回應：「本公司針對市場個案傳聞一概不予評論。」

市場盛傳，在華新麗華焦家力邀下將出掌東元董座的利明献，可能在5月24日東元舉行股東常會改選董事之前，請辭中信銀董座；對此一消息，中信金並未回應。

中信金控 中信銀行 東元電機

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