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電動車專屬保單 下半年問世

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

金管會昨天核定「電動車專屬保單參考條款及附加條款」，將自七月一日實施。電動車專屬保單採取「一加三模式」，除了電動車專屬保險的車體險，電動車最關鍵的電池自燃、及充電期間如充電樁爆炸等三大風險全列加保項目；至於費率正由保發中心精算，參考費率預計第二季完成。產險業者預估，最快下半年即有商品問世。

官員表示，保發中心會依內部資料庫的電動車在國內損失幅度和事故發生頻率，精算出合理的費率。產險業者則看法不一，有些認為參考國外經驗，電動車保費比傳統油車貴一、兩倍以上，但也有業者認為保費差距應該在一倍以內，保費太貴會讓車主投保成本大增，不利政策推動。

金管會保險局拍板定案的三個附加條款包括「車體險電池自燃附加條款」、「車體險充電期間附加條款」及「汽車第三人責任保險充電期間附加條款」，這三種附加條款的適用情境，分別為單純電池自燃或爆炸導致的車體損失、車體在充電期間因充電所導致的財產損失保險金理賠、以及車體在充電期間對其他的人車所造成的損失給予的責任保險金理賠。

產險業者舉例，若電池自然，而非因車體碰撞而導致燃燒，由於和車禍事故無關，理賠不該由與車禍相關的車體險負責；至於充電產生的意外，也是基於類似原理，因此另外安排「車體險充電期間附加條款」及「汽車第三人責任保險充電期間附加條款」。

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