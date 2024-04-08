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花蓮強震衝擊產險業？中華信評：可控範圍內

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中華信評今天表示，預計國內產險業因403花蓮地震所衍生的最終成本應在業者可控管的範圍內。

中華信評認為，由於台灣為易發生地震的地區，台灣保險公司普遍擁有允當的再保險保障以因應其面臨的巨災風險。此類再保險保障明顯降低了重大事件對產險業淨綜合成本率的影響。例如，1999年台灣發生規模7.6的大地震，全台灣均因此遭受重創時，再保險保障使台灣產險業者當年度的淨綜合成本率為101.2%，而毛綜合成本率則為115.1%。而當2001年納莉颱風為全台灣帶來重大財損時，台灣產險業的淨綜合成本率為100.8%，毛綜合成本率則為106.6%。

國內產險公司對火災與自然災害事件造成損失的風險自留偏好亦大致維持穩定，有助於控管近期地震產生的最終成本。此外，台灣民眾的地震保險保障滲透率在中等水準。截至2024年1月31日止，台灣約有38%的住宅不動產擁有地震險的保障。因此，中華信評預測，產險業的淨保險損失應僅占此次地震衍生之所有損失的一部分。

不過，中華信評指出，產險公司此刻為維持資本緩衝空間而面臨的挑戰較25年前更加複雜。在保障範圍擴大之下，產險業如今可能面臨較高的理賠風險；繼之前遭逢的巨災事件後，再保險成本已有升高；且由於對工業與科技公司的提供保障範圍已有擴大，如今商業火險與營運中斷險所導致的潛在損失可能較幾十年前更高。

與此同時，部分保險公司能夠使用的特別準備金以抵銷此次巨災對獲利的影響之彈性較過去幾年更為有限，因為這些業者已使用大部分的特別準備金來抵銷2022 年時新冠肺炎疫情導致的理賠損失。中華信評估計，截至2023 年12 月31 日，前述準備金對總合格資本比介於4% 至19% 之間。前述比率較低的保險公司即先前受防疫險損失影響較深的業者。

中華信評仍假設，若2024年產險業的淨綜合成本率偏離中華信評對該產業的基本情境假設（95%）5至10個百分點，則整體而言多數台灣產險公司可維持其目前的資本水準。巨災事件後的再保險理賠流程通常需時較久方能確定損失金額，且此時確認產險業面臨的實際理賠損失仍為時過早。部分資本緩衝空間較為薄弱的保險公司可能會在管理資本的穩定性方面面臨些許困難；但中華信評認為，大多數產險公司皆有充裕的資本緩衝空間來因應近期地震造成的潛在最終損失。此外，部分保險公司皆因母公司的財務支持而受惠，該些公司長期與短期的信用穩定性亦因而獲得支持。

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