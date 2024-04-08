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元富證券獲准開辦有價證券他益信託業務 滿足高資產客戶需求

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

新光金控旗下元富證券3月獲准開辦有價證券他益信託業務。元富證券長期以來聚焦耕耘財富管理業務，打造全方位財富管理平台，亦積極發展數位金融，持續提供優質的商品與服務，贏得客戶信任與認同。包括近期市場火熱的ETF募集申購，透過財富管理平台，即可輕鬆完成申購。這次獲准開辦有價證券他益信託，元富將以協助客戶達成股權集中、資產傳承或稅務規劃，且依客戶需求提供更完善的金融服務。

有價證券他益信託為高資產客戶透過信託架構規劃資產常見的方式之一，配合委託人需求客製化設計，不論是「本金自益、孳息他益」、「本金他益、孳息自益」或「全部他益」，皆可量身規劃，協助委託人透過信託規劃，達成股權集中、資產傳承或稅務規劃等效果，有價證券他益信託更是資產傳承、稅務規劃不可或缺的好工具。

有價證券他益信託業務，大多以本金自益，孳息他益型為主。委託人可保留對信託財產的掌控權，受託人依信託契約約定事項為受益人之利益或特定目的管理、運用或處分該有價證券（如為有價證券之保管、收取股利股息或利息、認購新股、行使投票權等），同時將配股配息有計劃性的逐年移轉給下一代，並依下一代的稅率申報受領股利之所得稅。雖透過信託將孳息贈與他人仍須繳交贈與稅，但若在信託契約訂立時尚未確定或可得確定未來配息狀況，則課稅基礎將以贈與時郵局一年期定儲固定利率複利折算現值計算其孳息價值，並搭配每年贈與稅免稅額運用，透過信託規劃，往往都有相當程度的稅務規劃效果，以協助客戶規劃財富移轉與財產移轉，滿足客戶信託需求。

此外，對於信託股票的運用，另可與「有價證券借券信託」結合，於委託人同意後，證券商可依契約約定及市場供需狀況，將信託股票出借給有需求的借券人，在不影響配股配息權益下，還有機會額外賺取出借利息收入，有效活化資產再運用。透過信託架構，可一次滿足資產保值、資產增值、資產傳承三大願望。元富將持續在信託領域提供更符合客戶需求的服務。

元富 財富管理 配息

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