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台股強、台幣弱 第2季恐持續

聯合報／ 記者陳美君／台北報導

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台股大盤指數漲破兩萬點後維持高檔震盪格局，台幣匯率卻逆勢貶破卅二元，匯銀主管認為，國內股匯「各走各路」情況恐將延續至第二季。

對於近期國內股匯頻頻出現脫鉤走勢，中央銀行官員表示，台股主要反映美股表現，因美國經濟維持韌性，帶動美股創高，台股也跟著上漲；但美國經濟持穩有助美元走勢，導致台幣等主要亞幣弱勢整理。

央行官員說，近期除了台幣，日圓與韓元等主要亞洲貨幣也持續貶值，且今年以來貶幅超過台幣貶幅。

台幣匯率 台股 美國經濟

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