國泰金捐3千萬 助災區重建

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮外海三日上午發生芮氏規模七點二地震，造成嚴重災害損失與人民傷亡，為支持受災民眾勇敢面對漫長重建之路，國泰金控宣布將捐款三千萬元，做為此次賑災使用，以實際行動為災區重建盡一份心力，盼能幫助受災民眾早日重建家園、恢復正常生活，並向受災身故民眾家屬致哀，對投入救災的警消醫護人員致敬。

國泰金控秉持「人飢己飢、人溺己溺」精神，除了伸出援手提供重建所需資源，子公司國泰人壽、國泰產險均於第一時間啟動關懷機制，提供保戶傷亡慰問金、緩繳保費、快速理賠等措施。國泰人壽提供受災保戶傷亡慰問金，包括身故十萬元、加護病房五萬元、一般住院一萬元；並啟動「免費保單換發」、「保費與保單借款利息緩繳」、「受災戶房屋貸款緩繳」、「理賠醫療預付金」、「快速理賠」等多項緊急應變服務；國泰人壽慈善基金會志工也視災情啟動溫暖協助，為災區加油。

國泰產險已經主動聯繫投保住宅地震險的保戶，只要房屋嚴重傾斜或倒塌，即快速理賠臨時住宿費用廿萬元，另也派員主動致電關心企業保戶，提供保戶理賠諮詢及委任公證人服務；若為本次震災導致傷害的保戶，提供醫療或身故證明文件，即可快速理賠。

若因受災不便，國泰世華銀行建議客戶可多加利用國泰世華CUBE網路銀行、國泰世華CUBE App，或就近選擇自動櫃員機（ＡＴＭ）交易，不受空間時間影響生活金融需求。

商品推薦