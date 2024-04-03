快訊

受困花蓮天王星大樓超過12小時 「33歲女老師」救出直接送往殯儀館

中職／相隔2000天 王柏融回歸首安助雄鷹領先

南機場震出危樓！緊急調來22支H鋼構支撐 北市指示住戶撤離

外資三月淨匯入66.6億美元 創史上第六大淨匯入

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布外資最新統計。圖／本報資料照片
金管會公布外資最新統計。圖／本報資料照片

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台股站上2萬點，外資以更強力道匯入資金布局台股。根據金管會最新統計顯示，今年3月單月外陸資淨匯入66.60億美元，不但是今年以來單月最大手筆，更創下自100年以來第6大淨匯入紀錄，今年截至3月底止，外資累計淨匯入已達152.17億美元。

外資匯入資金爆大量，金管會分析主要原因有二，一是AI（人工智慧）題材持續占據全球主流，二是美國四大指數走高帶動台股相關供應鏈，這些均吸引外資資金匯入。

儘管外資在3月淨匯入爆大量，但在3月卻賣超台股411.77億元，亦是今年以來首見淨賣超，最主要和ETF在完成IPO之後，在上市之前必須進場建倉有關，但兩相對比，金融業者認為，外資應在等後續進場低接的機會。

累計今年首季外資對台股仍淨買超686.74億元；對於台股基本面，金管會分析整體基本面尚稱穩健，上市櫃公司今年截至2月底累計營收金額為6.16兆元，較去年同期成長4.56%，營收金額為歷年同期次高，另台股股利殖利率達3.15%，加計股票股利為3.23%，截至113年2月底本益比約22.96倍。

台股 外資 金管會

延伸閱讀

台股站上2萬是末端嗎？不想錯過漲勢該如何切入

0403花蓮大地震／台股收黑沒差 地震概念股多檔逆勢漲

五檔台股ETF上周規模、受益人雙成長 00939擁雙料冠軍

0403花蓮大地震／強震對台股衝擊不大 台股今收黑下跌128點

相關新聞

美元回落 新台幣小升收32.057元

國際美元漲高回落，亞幣得以稍作喘息，不過台股收黑，未能提供支撐力道，新台幣今天橫向整理，收盤收32.057元，小升1.9...

租賃公司中古車融資 金管會畫紅線：貸款不可超過車價

金管會銀行局長莊琇媛在3月中旬親自再度約談中租、裕融、和潤等三家租賃公司，莊琇媛今日指出，已要求租賃業者對於中古車融資：...

存錢快看 這銀行活存息升至1.435％比一般高1.71倍

配合央行升息，遠東銀行（2845）數位次品牌Bankee社群銀行宣布即日起新台幣數位存款帳戶活存基礎年利率將從原本的1....

新台幣升1.9分 收32.057元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.057元，升1.9分，成交金額9.05億美元

租賃業中古車融資 金管會緊盯這3大項

金管會緊盯租賃業中古車融資。銀行局長莊琇媛說，日前找三大租賃公司關切三大重點並要求列入租賃公會的自律規範中，一、中古車融...

0403花蓮大地震／合庫人壽宣布四大保戶協助措施

合庫人壽宣布提出保戶震災服務，並提醒保戶，地震發生時保持鎮靜勿驚慌，迅速關閉電源、瓦斯、爐火開關，也請注意規模較大餘震發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。