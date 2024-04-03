外資三月淨匯入66.6億美元 創史上第六大淨匯入
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台股站上2萬點，外資以更強力道匯入資金布局台股。根據金管會最新統計顯示，今年3月單月外陸資淨匯入66.60億美元，不但是今年以來單月最大手筆，更創下自100年以來第6大淨匯入紀錄，今年截至3月底止，外資累計淨匯入已達152.17億美元。
外資匯入資金爆大量，金管會分析主要原因有二，一是AI（人工智慧）題材持續占據全球主流，二是美國四大指數走高帶動台股相關供應鏈，這些均吸引外資資金匯入。
儘管外資在3月淨匯入爆大量，但在3月卻賣超台股411.77億元，亦是今年以來首見淨賣超，最主要和ETF在完成IPO之後，在上市之前必須進場建倉有關，但兩相對比，金融業者認為，外資應在等後續進場低接的機會。
累計今年首季外資對台股仍淨買超686.74億元；對於台股基本面，金管會分析整體基本面尚稱穩健，上市櫃公司今年截至2月底累計營收金額為6.16兆元，較去年同期成長4.56%，營收金額為歷年同期次高，另台股股利殖利率達3.15%，加計股票股利為3.23%，截至113年2月底本益比約22.96倍。
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