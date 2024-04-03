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7.2強震 台灣人壽暨中信產啟動受災保戶緊急應變

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

清明連假前夕發生規模7.2強震，台灣各地災情頻傳，中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）暨中國信託產物保險公司（簡稱「中信產險」）立即成立「緊急應變關懷小組」，啟動五大緊急應變措施，亦提醒民眾注意餘震與人身安全、檢查家中建築物是否受損，盡量避免前往受災地。

台灣人壽第一時間已啟動保戶緊急應變五大服務，包括「快速理賠服務及預付醫療保險金｣、「續期保費緩繳三個月」、「保單借款利息緩繳六個月」、「補發保單工本費優惠」、「展延房屋貸款本金及利息一年」（詳見附表一）；中信產險則成立「災損服務中心」，由專人主動聯繫保戶關心狀況，並啟動快速理賠暨緊急應變關懷服務（詳見附表二）。

台灣人壽表示，地震發生第一時間即啟動全台各地服務通報機制，蒐集災情資料、查詢及迅速比對保戶，並動員全台各地業務員發動保戶受災關懷行動，針對身故保戶第一時間進行快速理賠，只需後補所需文件即可，另身故件及失蹤件將從寬認定；針對受傷保戶進行快速預付醫療保險金，必要時台灣人壽將派員送達，及時提供保戶及其家屬相關協助。台灣人壽暨中國信託產險第一線的客戶服務人員亦維持正常服務，隨時提供保戶緊急需求。

台灣人壽保戶可至各地7-ELEVEN的ibon使用「便利賠」，或台灣人壽官網「龍e賠」線上服務申請，全年無休不受時間及空間限制，只要依系統操作隨時均可上傳資料申請理賠，再將正本寄回台灣人壽總公司即可完成申請。各項保戶服務細項可上台灣人壽網站www.taiwanlife.com或撥打免費客服專線0800-099-850諮詢；中信產險保戶則可撥打24小時客戶服務專線0800-075-777諮詢。

中國信託金融控股 保險金 台灣人壽保險

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