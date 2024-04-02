金管會最新統計 租賃資融對個人戶放款占比近5成

金管會明赴立院財委會進行融資公司亂象管理的專案報告，金管會引述租賃公會提供資料指出，112年度其會員公司整體業務規模量約為7500億元，其中具市場領導地位的三家上市租賃公司-中租控股、裕融企業、和潤企業業務規模量合計約為6700億元，占整體租賃業業務規模達90%，其中BNPL業務在這三家業務量約280億元，占比約4%，而在車貸方面，三家上市租賃公司辦理個人車輛融資業務金額合計約 2860億元(含中古車及新車)，則占三家整體業務規模量約43%。

至於法人融資，三家上市租賃公司辦理 BNPL及個人車輛融資以外的法人融資業務量合計約3560億元，占三家整體業務規模量約53%。

上述的個人融資總規模已逼近5成，金管會則認為，由三家上市租賃公司合計提供法人融資比率大於其整體業務規模50%，顯示仍以提供中小企業資金融通為主，對於辦理BNPL業務及個人中古車車輛融資等所衍爭議，已由強化上市櫃租賃公司內控作業程序及租賃公會訂定自律規範處理。

金管會也分別對於是否具金融業大股東背景的租賃公司管理分別作說明，其中非金融業大股東的部分，金管會表示，將由證交所及櫃買，訂定其內部控制管理作業程序，於今年底前依公司所訂管理作業程序進行查核，倘發現公司執行內部控制制 度有未符規定者，除請其限期改善外，並得視缺失情節輕重，處以違約金，同時將加強財務報告實質審閱，並持續注意上市櫃租賃公司財務業務狀況，如有發生對股東權益或證券價格有重大影響之情事，應即時要求公司發布重大訊息說明。

而對金融機構轉投資租賃公司方面，金管會表示，將依照「強化銀行及金融控股公司轉投資融資租賃子(孫)公司之管理機制」，要求金控或銀行對轉投資的融資租賃子公司財務監控指標的建立、徵授信作業管理措施、 備抵呆帳提列政策等，建立具體有效的督導管理機制，並落實執行。

金管會也調查，目前銀行及金控公司轉投資租賃子公司中，有辦理BNPL業務者為中信金控轉投資的「中信資融」，金管會已在今年1月函請中信金控督導中信資融就經營BNPL業務，應建立相關內控機制，並將持續關注中信金控是 否確實督導中信資融建立BNPL業務的風險控管機制及完善消費者保護措施 等。

金管會指出，已對中租子公司「仲信資融」在去年1月提出上述內控原則要求參考，另外也在今年2月再度請仲信資融至金管會交流BNPL 業務時，對方表示將轉知租賃公會研議訂定 BNPL 自律規範。另外經洽據租賃公會表示，租賃公會已著手訂定 BNPL 自律規範，以及車輛貸款、分期及債權讓與交易業務自律規範，重點包括外界關切的利費率 揭露、遲延利息與違約金不得併收、對 合作商家管理、消費者徵授信機制、個 人資料保護、行銷廣告招攬等事項均納 入。

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