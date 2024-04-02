連假出國熱 旅平險買氣增！北富銀推「網路投保」新服務

清明連假適逢日韓賞櫻季，正是國人出國旺季，加上近期國內外發生多起塞機延誤等突發事件，進一步推升旅平險及旅遊不便險買氣。為了協助民眾輕鬆獲得完善的旅遊保障，台北富邦銀行全新推出24小時「網路投保」服務，4步驟輕鬆申辦，最快3分鐘即可完成投保，把旅平險投保流程變得更簡易直覺，投保便利、快速又安心。慶祝新服務上線，北富銀同步推出回饋抽獎活動，完成網路投保旅平險就有機會抽中旅遊金3萬元，鼓勵民眾善用保險強化風險規劃。

根據金管會統計，2023年網路投保已破6百萬件，其中高達3成是旅遊相關險種，顯示國人越來越重視出行安全和風險。北富銀表示，一般來說，民眾若以信用卡支付機票或80%以上團費即享有免費旅平險，依卡片不同提供搭乘公共運輸交通工具或返往機場期間之意外和不便險保障，但大多未包含出國突發疾病等醫療保障，因此建議民眾可透過北富銀網路投保加強旅平險保障，涵蓋全旅程中發生的意外、突發疾病及其他影響行程的不便事項，另外也可加購旅綜險，增加如食物中毒、行動電話竊盜損失等保障項目，為自己和家人撐起穩固的旅遊防護傘。

與傳統紙本或電話投保相比，網路投保不僅商品資訊透明，保費相對便宜，方案靈活度高，便利、快速與安全性更是大幅提升。以北富銀新推出的「網路投保」服務為例，只要登入北富銀網路銀行或行動銀行App，即可輕鬆進行保險方案試算，填好投保資料並線上繳費後，最快3分鐘就能完成投保，投保過程中，系統會自動帶入個人資料及推薦熱門險種，讓申辦更快速便利。除了投保，客戶還能一站完成線上換匯、預約機場接送、提高信用卡額度等出國準備事項，愉快出行免煩惱。

北富銀「網路投保」提供的旅遊保障相當全面，涵蓋旅平險的傷害醫療、海外突發疾病醫療、海外急難救助，以及旅行不便險的班機延誤、行李遺失、旅程取消、旅程更改、旅行文件損失等多種理賠項目，最早可出國前30日、最晚於航班出發前一小時投保皆有效，陪伴客戶安心享受旅途每一刻。

為慶祝「台北富邦銀行網路投保」服務上線，北富銀自即日起至6月底前推出雙重回饋活動，活動期間刷富邦卡(含簽帳金融卡)繳交「網路投保」保費並登錄，可享最高2%回饋；透過「網路投保」完成旅平險投保，且要保人為北富銀LINE官方帳號好友即可參加抽獎活動，獎項包括3萬元旅遊金3名、1萬元旅遊金10名，近期民眾若有出國計畫，不妨把握機會把大獎帶回家。

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