共同基金買氣熱 基富通首季開戶1.1萬人、APP 下載增3萬
美國聯準會鬆口降息激勵投資人信心，加上國人自主投資理財意識抬頭，帶動今年來國內共同基金申購人數與金額都同步成長，而國內最大基金交易平台－基富通，第1季開戶人數更達1.1萬人、APP下載人新增近3萬人，平台基金存量也站穩1,300億元，朝穩健營運前進。
根據集保基金資訊觀測站最新資料統計，今年1-2月國內共同基金市場申購金額達1兆3441億元，較去年同期成長48%，其中，被動式ETF最為迅猛，增加140%，主動式基金也不遜色，成長15%。此外，直接向投信定期定額申購的人數都超過50萬人，每月扣款金額逾40億元。
基富通總經理王浩宇表示，今年整體市場氣氛較為熱絡，尤其ETF的買氣沸騰，也讓主動式基金被更多人看見，不少投資人運用高股息ETF搭配台股、美股或全球股票型基金的策略，來強化投資組合，讓主被動基金的申購人數與金額都呈現同步成長。
國內超額儲蓄創高，顯示閒置資金仍在高水位，在低利率的環境下，加上投資氣氛良好，國人自主投資理財意識持續抬頭；基富通今年第1季開戶人數更達到1.1萬人，平台累計投資人數達26.5萬人；同時，專屬國人基金理財的APP下載數增加近3萬人，累計下載量已達12萬人；平台基金存量也站穩1,300億元。
王浩宇表示，基富通成立目的是推動普惠金融發展，因此今年不僅與基金公司合作舉辦更多場的「熱門基金會客室」線上直播，還深入民間機構推廣定期定額理財教育，另外，推出全平台單筆、定期定額通通終身0手續費優惠，對於老客戶更是誠意滿滿，主動調降既有定期定額契約的手續費率到0%。
基富通提供快速便利的線上開戶、24小時隨時下單交易、最多元的基金選擇、完整正確的市場資訊等服務，平台的資訊透明度高，投資人完全不用擔心會有任何隱藏的成本費用，能夠安心地在基富通長期投資基金。
不過，王浩宇也提醒，雖然目前市場一片欣欣向榮，但也不要輕忽未來的波動風險，所以不建議投資人過度押寶單一類型的資產，在投資布局上應當保持一定的靈活度與彈性，例如透過定期定額或者資產配置的方式，分散布局以因應潛在的風險，長期勝出的機率自然較高。
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