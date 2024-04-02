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美國、歐非中東等地股票基金 迎來資金淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

持續釋出的經濟數據、央行官員談話等訊息持續牽動股市，美股上周表現震盪但仍強勁。回顧全球股票型基金資金流向，包括美國、歐非中東、亞洲不含日本等地股票基金迎來資金淨流入，其中美股基金以單周169.98億美元的淨流入，資金動能冠全球。

安聯投信表示，美股上周前半表現略有熄火，不過後半周隨著美債殖利率的走低、對經濟軟著陸預期的提高以及逢低買盤的出現下，表現重新轉強，包括標普500與道瓊等指數收盤時雙雙創下歷史新高紀錄，帶動道瓊歐洲600指數單周收紅；亞股部分漲跌互見，新興市場股市則是多數收漲。

安聯投信表示，近期股市表現強勁引發部分市場擔憂，不過與90年代網路泡沫時期相比，第一個不同是網路泡沫破裂時期小型股表現明顯優於其他公司，而現在的上漲尚未擴散到小型股；其次則是在網路泡沫累積期間，美國股市的過熱表現在IPO上市數量偏高上，而近年來的IPO數量相對溫和。從本益比來看，以美股標普500指數為例，包括科技、通訊與材料等產業近期擁有較高的本益比，但大多產業的本益比皆較歷史平均為低。

通膨與經濟方面，安聯投信表示，近期較高的通膨數據使市場原先對降息較樂觀的期待有所降溫，而其主要是來自服務業的通膨和1月份的季節性因素，但也暗示了美國經濟目前仍具韌性。整體來看，通膨近期雖意外升溫，但短期的通膨預期仍維持穩定。

展望2024年股票後市，安聯投信表示，經濟軟著陸仍是基本情境，且隨著央行有望逐漸開起降息循環，長期來說股票後市仍有望維持長期震盪走升。

台股部分，安聯投信台股團隊表示， 近期盤面資金風格有所變化使類股快速輪動，且在部分資金追求效率下，有望從短線漲多的標的轉入基期或評價面相對較低、同時有AI等長線利基之稱的主題。

安聯投信台股團隊表示，近期重要科技大會讓市場確認AI仍將為接下來主流，且提供市場信心，而美國聯準會的最新點陣圖也沒有出現重大變化。在股市表現強勁和通膨有望持續放緩預期的支撐下，美國3月消費者指數顯著上升。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，AI應用在全球持續擴大與深化，對半導體先進製程與設備都相對正向，相關零組件仍具利基。與此同時，受惠AI與半導體等主流地位維持，財報與產業展望正向並支撐權值股表現，盤勢應不易轉弱。

安聯投信表示，在非電族群部分，雖其相對於電子股來說受資金青睞程度較低，但在評價面與基本面也有轉佳的情況下，也有望得到一定程度的支撐。

台股 投信 美國聯準會 通膨

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