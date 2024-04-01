新聞眼／中古車貸 管理仍不見蹤影

台北市租賃公會依金管會的要求，訂定了ＢＮＰＬ（先買後付）的自律規範，但在此同時，令人關注的是對中古車貸的自律規範何時出爐，因為除ＢＮＰＬ，中古車貸是另一個引發年輕人債台高築的根源，且影響程度並不下於ＢＮＰＬ。

坊間除了租賃公司，銀行也承作車貸業務，但模式完全不同，大部分銀行貸款成數最多七、八成，車齡太高的車子或許連五成都借不到，然而，只要上臉書或搜尋網站輸入「車貸」二字，就可看到租賃或融資公司提供倍數起跳的車貸，有兩倍、三倍、甚至更高，因此經常可見一台十年以上的中古車，殘值可能只有三萬元，但可以借到十萬元，至於機車的「行情」則更離譜，和銀行業者承作車貸相較，簡直「一國兩制」。

中租、裕融、和潤三大租賃公司在ＢＮＰＬ和中古車的業務規模，ＢＮＰＬ業務總規模約五百億元，但中古車貸規模每家都約一千億元，影響範圍比起ＢＮＰＬ大得多，但迄今租賃融資公司的中古車貸自律規範仍不見影。

而在租賃資融公司的消費貸款主管機關仍不明的情況下，金管會管理上面臨不少瓶頸。了解內情的人士指出，金管會先前約談三大租賃公司也是一波三折，其中有業者高層一開始要求「開一小時視訊會議就好」，不用到金管會，最後還是透過放款銀行居中聯絡，業者才願意到金管會。

再者，金管會要這三大租賃公司要做好ＢＮＰＬ業務的相關內稽內控準則訂定，年底要證交所等單位檢查。問題是，如果是金融業，金管會早就出動金檢，況且證交所只能檢查一般上市公司事務，如何能對這種和消費性放款的業務著墨？凡此種種，政府應及早跨部會溝通，找出因應對策，才不會拖到問題「大到不能解決」，引發社會問題或連鎖效應，得耗費更多資源才能平息爭議。

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