壽險業加碼海外債 民眾跟買有撇步

台股站上兩萬點之際，民眾投資布局如何「趨吉避凶」？專家表示，參考金管會最新公布銀行、保險、證券等金融三業的投資情形，其中銀行、證券仍看好台股前景，壽險業除了加碼海外債券之外，也同步加碼國內以海外債券為主的指數股票型基金（ＥＴＦ），可作為民眾投資方向的參考。

為了追求更好獲利，金融三業今年的財務操作規模有增無減，金管會公布二月最新統計，證券業加碼投資股債超過五百億元，超越一月的三六五億元；壽險業雖減碼台股四一七億元實現獲利，但大手筆加碼國外股票二三八億元，且對海外債券反賣為買加碼五○五億元；銀行業也展現旺盛企圖心，截至二月底止，不但持債規模已破九兆元續創新高，對債券、台股均為「連二買」，其中從去年底以來，債券加碼累計三三五○億元、股票加碼累計三四一億元。

金融業者指出，即使台股站上二萬點，看好的業者仍不在少數；此外，金融三業更有志一同大買海外債券，其中又以壽險業砸六○九億元反手買債最受矚目，主因為美國十年期公債殖利率二月底來到百分之四點二五，海外投資等級債近百分之五，壽險業逢高進場布局美債，一方面提高投資報酬率，另一方面等降息後還可賺資本利得。

對一般民眾而言，業者說，除了持續加碼台股，如果想分散投資布局到海外債券投資，要注意匯率風險，另一方面，債券的價格波動比股票更大，尤其愈長天期，價格波動度愈高，建議買債券ＥＴＦ比較保險。

以壽險業者為例，二月除大買海外債券，仍持續加碼國內的債券ＥＴＦ（主要為美債），主要為了降低避險成本，因此從台幣ＥＴＦ切入海外債，連續兩個月加碼國內債券ＥＴＦ，二月規模已來到一兆五三○一億元。

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