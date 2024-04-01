退休金算盤／銀髮族重返職場 適用勞退新制

隨著高齡化社會來臨，加上缺工潮，國人工作年齡愈拉愈長，也因為退休制度跟著變革，國人退休金保障更強化。根據勞保局最新統計顯示，去年底為止，65歲以上仍提撥勞退新制退休金的勞工已經達到21萬2,905人，可見活到老，退休金提到老、領到老，已經不是稀奇事。

儘管國人退休年齡已經逐年延後，根據勞動部調查顯示，勞工預計退休年齡平均為61.3歲，遠低於日本的70歲、美國的66.9歲、加拿大的64.8歲與英國的64.5歲。而人力銀行調查更發現，國人平均規劃的退休年齡只有59歲，相較於先進國家活到老、工作到老的勞動文化，國人離開職場時間普遍偏早。

不過近幾年各界呼籲加強中高齡勞動力聲浪四起，政府也推出專法鼓勵高齡勞工續留職場，加上廠商缺工壓力推波助瀾，的確催出不少高齡勞動力，職場上四處可見銀髮族辛勤勞動身影。

政策上鼓勵中高齡勞工就業，不只中高齡就業專法放寬雇主可以定期契約進用高齡勞工，還有各種補助獎勵措施提供雇主誘因，最重要的是，以往勞基法舊制退休金之外，2005年7月開辦的勞退新制提供更多彈性，讓高齡勞工無論過去是否曾經領過勞基法退休金，重新進入職場都有新制退休金保障。

勞退新制明定，只要是僱用一名勞工，雇主都有提撥退休金義務，必須按月提撥工資6%到勞工個人退休帳戶，勞工即使之前適用舊制退休金，但無論是領了舊制退休金再重新工作，或是原本就是適用新制退休制度，若有受僱事實，雇主就要在勞保局為該名勞工開立個人退休帳戶，由雇主按月提撥退休金入帳戶。

根據勞保局最新統計，截至2023年底，勞退新制提繳退休金人數總計有751.4萬人，其中60-64歲34萬2,824人，而65歲以上勞工也有21萬2,905人，兩者合計人數55萬5,729人，意味60歲以上仍在職場打拚的勞工不在少數，這還不包括適用舊制退休金的勞工。若與2022年60-64歲提繳人數31萬5,805人、65歲以上18萬6,974人，兩者合計50萬2,779人比較，更發現一年就增加5.3萬名60歲以上就業者，成長一成以上，增幅超乎想像得多。

只是觀察高齡勞工提繳工資，去年12月底整體勞工勞退新制平均提繳工資為4萬4,676元，60-64歲勞工平均提繳工資則降低為4萬3,453元，65歲以上更降到3萬5,007元，顯示多數高齡勞工隨著年齡愈大，薪資也遞減。平均提繳工資最高族群為45-49歲，平均提繳工資為5萬1,530元。

勞保局提醒勞工，無論原本適用的退休制度為何，也不管幾歲就業，若是離開原來工作再重新工作，一律適用新制，一定要留意雇主是否按月提繳退休金。如果原本就適用勞退新制，而且已經年滿60歲時領過一次新制退休金，再工作雇主仍要提繳退休金，勞工可以每年請領一次。

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