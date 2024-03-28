產業普查總報告：疫情改變三事 海外生產比率史上首降

延續3年的疫情，改變產業生產毛額及結構，主計總處28日發布110年工業及服務業普查總報告，統計發現COVID-19疫情影響產業出現三大改變，包括產業生產毛額排名改變、加速可避免接觸的行動支付業務的顯著成長，以及海外生比率自95年普查以來，首次呈現下降，疫情及美中貿易爭端導致全球供應鏈重組，台商逐漸回流，使得海外生產比率下降。

主計總處工業及服務業普查5年一次，28日發布110年工業及服務業普查最終調查報告，110年製造業海外生產收入11兆7781億元，收入較105年增加14.5％，但占比下降。主計總處表示，因美中貿易爭端及疫情暴發，迫使全球供應鏈重組，台商回流，海外生產比率由105年41.2%下降至110年的37.7%，這是自95年普查以來首次下降。

四大工業中，資訊電子工業海外生產收入10兆4627億元，貢獻近9成全體海外生產收入，海外生產比率60.2％也是最高，但110年較105年減少7.4個百分點，其中電腦、電子產品及光學製品製造業海外生產比率高達81.8％，電子零組件因國內供應鏈完整且掌握關鍵製程，海外生產比率26.2％，各較105年下降4.1個及6.3個百分點。

海外生產地區也發生改變，110年製造業海外生產收入有82.2％集中於中國突陸，但5年間減少6.2個百分點；其他亞洲地區占比1成，占比增加5.5個百分點，占比增加1倍，顯見企業的投資移轉路徑，其中以化學工業改變最明顯。

110年工業及服務業全體生產毛額18.8兆元，5年來成長40.2％，以製造業7.9兆元居冠，主要是受惠於新興科技應用擴張，手機、筆電等3C產品需求強勁，5年來生產毛額增加2.3兆之多，成長41.5％。

其次為金融及保險業3.7兆元，5年來因投資獲利成長，生產毛額大幅成長85.4％。製造業與金融保險業增額合計，占全體增額的75％，並趁著批發及零售業受困於疫情的機會，生產毛額排名前進至第二。運輸倉儲業因水上運輸業受疫情導致塞港，使得運價飆漲，生產毛額成長60.3％，附加價值率也大幅成長9.1％。不動產業因房地產景氣持續升溫，110年生產毛額來到0.4兆元，成長近7成，引人關注。

疫情加速行動支付成長也是意外的收獲，110年提供行動支付企業有7.9萬家，占比達6.8％，5年間大增5.3個百分點，占比倍增，主計總處表示，零售業及餐飲業等非知識密集型服務業導入行動支付、優化服務流程，加上疫情因素，加速無接觸支付的成長，5年間成長8.3個百分點最為顯著。 近兩次普查全年生產毛額。圖／主計總處提供 110年工業及服務業普查，製造業「台灣接單、海外生產」占比首次出現下降。圖／本報系資料照 近四次普查製造業海外生產比率。圖／主計總處提供

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