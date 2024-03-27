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新光金為新光人壽增資70億元 28日全數入帳

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金（2888）旗下新光人壽資本不足，金管會催促盡速辦理現金增資，新光金控董事會通過投資子公司新光人壽私募現金增資發行普通股，上限新台幣70億元。圖／聯合報系資料照片
新光金（2888）旗下新光人壽資本不足，金管會催促盡速辦理現金增資，新光金控董事會通過投資子公司新光人壽私募現金增資發行普通股，上限新台幣70億元。圖／聯合報系資料照片

新光金（2888）旗下新光人壽資本不足，金管會催促盡速辦理現金增資新光金控董事會通過投資子公司新光人壽私募現金增資發行普通股，上限新台幣70億元。而新壽27日也公告增資基準日為3月28日。

新壽的資本適足率（RBC）從去年6月、12月底，已連續二期不到法定標準200％，為了增加自有資本，強化財務結構、提升風險承擔能力及資本適足性，新壽也於日前決議現增70億元，同時發行次順位債80億元。

新光金控亦正式通過投資子公司新光人壽私募現金增資發行普通股，交易數量3.1億股，每股新台幣22.5元，交易總金額新台幣6,999,999,975元。

新壽今日公告私募發行普通股現金增資基準日為3月28日，也就是說將近70億元的資金，明日便會全數入帳，挹注新壽資本。

增資 新光人壽 新光金控 新壽 金管會

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