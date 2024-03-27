新光金為新光人壽增資70億元 28日全數入帳

新光金（2888）旗下新光人壽資本不足，金管會催促盡速辦理現金增資，新光金控董事會通過投資子公司新光人壽私募現金增資發行普通股，上限新台幣70億元。而新壽27日也公告增資基準日為3月28日。

新壽的資本適足率（RBC）從去年6月、12月底，已連續二期不到法定標準200％，為了增加自有資本，強化財務結構、提升風險承擔能力及資本適足性，新壽也於日前決議現增70億元，同時發行次順位債80億元。

新光金控亦正式通過投資子公司新光人壽私募現金增資發行普通股，交易數量3.1億股，每股新台幣22.5元，交易總金額新台幣6,999,999,975元。

新壽今日公告私募發行普通股現金增資基準日為3月28日，也就是說將近70億元的資金，明日便會全數入帳，挹注新壽資本。

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