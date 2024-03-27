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安聯人壽推房貸壽險行動投保 首創智能審核機制

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

業界第一家！為推動綠色金融，同時使投保更便利，安聯人壽宣布攜手策略合作夥伴遠東商銀，推出房貸壽險行動投保，系統不僅將自動帶入客戶留存之基本個人資訊，不須費時重複輸入，比傳統單寫要保書最高省下70%的時間，且避免資料撰寫錯誤必須請要保人、被保險人重新簽名的狀況，更領先業界，首創「智能審核機制」，大幅縮短送件流程，提升服務效率，讓保障快速生效，是目前壽險業界唯一房貸壽險行動投保具智能審核機制的平台。

隨著金融科技浪潮延燒，數位力就是競爭力，安聯人壽總經理林順才指出，預見金融科技的變革，全面發展數位化是安聯集團全球的重要營運策略，因此，安聯在FinTech的投入一向積極，特別是具有前瞻性、指標性的數位工具，更是傾注資源全力研發。安聯人壽將以為通路夥伴量身客製品牌專屬之數位銷售工具，協助通路夥伴加速數位轉型，為其創造差異化的核心競爭能力、趕超其他競爭者，這次與遠東商銀攜手開發的房貸壽險行動投保，便是因安聯具備強大的資訊串接與整合能力，才能搶得機先，期望透過數位轉型的賦能，提高企業靈活度，兼顧客戶體驗優化與永續經營目標，成就商業模式創新變革。林順才並強調，金融科技是一個數位化的競技場，安聯在FinTech的時代積極參與，也要與我們的夥伴協同合作追隨數位化的腳步，以締造共贏的商機。

安聯人壽房貸壽險行動投保27日正式上線啟用，其具有4大特點，第一，目前業界的房貸壽險大多仍以紙本送件，安聯人壽將房貸壽險導入行動投保流程，客戶僅需簽署一張行動投保同意書，結合電子簽名，即可安全快速地完成行動投保流程，大幅減少紙張使用量，真正落實綠色金融；第二，創新的「智能審核機制」，在房貸壽險行動投保上線後，若案件上傳至安聯，將由安聯系統進行自動評估，符合條件即可線上即時通知繳費，大大縮短文件傳遞時間，提升發單時效，創造對保戶、銀行、保險公司三贏局面；第三，案件檢核自動化，加速資料核對流程；第四，整合銀行端客戶管理系統，簡化輸入資料。

林順才強調，疫情肆虐的兩年半裡，FinTech發展的腳步並沒有因此停歇，安聯人壽此次攜手遠東商銀推出房貸壽險行動投保，便是後疫情時代金融科技創新能量的具體展現；未來將聯手更多安聯的通路夥伴，一齊參與金融科技之列，持續走向全面金融數位化，共同成為FinTech時代的贏家。

壽險業 房貸 金融科技

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