廷鑫一繼續變更交易方法 但取消分盤方式交易
廷鑫有擔保轉換公司債(簡稱：廷鑫一，代號：23581) 自3月26日起繼續變更交易方法，但取消分盤方式交易。
廷鑫興業經臺灣證券交易所公告其上市有價證券仍有證券交易所營業細則第49條第1項第19款規定之情事，將廷鑫上市有價證券取消分盤集合競價的交易方式，惟仍繼續列為變更交易方法，依櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第7項及第8項規定，將廷鑫一繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。
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