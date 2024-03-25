租賃公司先買後付業務 行庫拒貸

大型行庫要對租賃公司出手了！考量大型租賃公司用高利放款給年輕小白導致債台高築、無力還款，引發高度關注，知情人士透露，多家大型行庫將對中租、裕融、和潤等三大租賃公司在內的租賃業者，採取三大行動，其中租賃公司未來若要向行庫新增借款，必須簽署承諾書，保證相關借款未用於先買後付（ＢＮＰＬ）等消費貸款業務上，否則行庫將提前收回借款。

大型公股行庫將採取的行動為，第一，租賃公司向大型行庫新增借款，必須簽署承諾書，保證資金不用在先買後付業務；第二，若違反承諾，行庫就提前收回全部貸款；第三，中古車貸款業務也在規範之列，若租賃公司以中古車貸為藉口，用高利超貸民眾，例如一台十萬的車貸到四十萬元，被查到行庫將收回貸款。

銀行指出，管理租賃業者的資金運用，也是為了要保護民眾，免得一旦債台高築又沒有能力還款，反而面臨被討債的壓力。

針對合約尚未到期的租賃公司授信案，行庫則會採取「道德勸說」方式，但對於新增貸款，將採取上述三大方式處理。

立委王世堅日前抨擊，租賃公司對民眾作高利貸放款，形同「有牌的地下錢莊」。財政部長莊翠雲在立院備詢時回應，截至二月底止，八大行庫對租賃公司及資融公司的放款餘額共一二四六億元，財政部和金管會高度關注大型行庫貸放租賃公司的情形。

除了大型行庫之外，據指出，金管會也致電給其他國銀業者，要求對租賃公司的資金用途進行「道德勸說」。行庫高層指出，先前已要求租賃公司從行庫取得的資金「不可投資或在大陸貸放 」，先買後付則成為行庫向租賃公司祭出的第二道禁令。

此外，租賃公司在國內形成的「一國兩制」現象在金融圈也引發高度爭議。一位金融業高層指出，租賃公司是經濟部管轄，並非金管會，「背後大股東是誰，做法差很多！」大股東是金控或銀行的租賃公司，業務限制嚴格；若是非金融業大股東，限制相對寬鬆，借銀行的錢，以高利貸轉借財力不佳的民眾，或是貸放金管會、央行禁止的資金用途。

例如，國銀放款給大陸有淨值的管制，租賃公司卻沒有，隨著大陸經濟轉壞，邊際客戶呆帳問題開始出現，租賃公司卻透過「以債養債」手法，再借錢給還不出錢的客戶，把債藏起來，但這顆不定時炸彈何時引爆沒人說得準。據了解，某國銀的大陸子行已在緊縮當地台資大型租賃公司的額度，就是為了防範於未然。

另外則是放款土建融業務。銀行業者說，央行及金管會對銀行的土建融管制措施十分嚴格，結果建商找上租賃公司借錢，利率普遍超過百分之七，一名業者直批，「這簡直就是監管套利」，租賃業拿銀行的錢，突破銀行的法規，還不受銀行法的監理。

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