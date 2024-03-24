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金管會最新統計 國銀高資產理財規模2月破9000億

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布最新的高資產理財，銀行財管2.0規模破9千億元。本報資料照片
金管會公布最新的高資產理財，銀行財管2.0規模破9千億元。本報資料照片

金管會公布最新的高資產理財統計，截至2月底止，銀行業承作高資產理財客戶數為7515人，資產累計達9085億元，其中在資產規模占比上，分別為存款50.1%、基金12.1%、保險12.3 %、債券12.2%、結構型商品6.5%。

對比今年1月，當時占比情況分別為存款50.1%、基金12.5%、保險11.9%、債券12.1%、結構型商品6.4%，債券、基金，和保險都顯著增加，銀行局副局長林志吉解讀，這和升息循環已進入尾聲，市場預期接下來會降息有關，因此高資產客戶放比較多的資金在固定息收的投資商品，來趕搭降息前末班車。

統計顯示，今年2月底止，前三大的財管2.0銀行，分別為中國信託、兆豐、第一銀為前三大，其中，第一銀在1月為第四名，2月已晉級為第三名。

在券商承作高資產理財方面，若以近一年來券商的高資產業務成長情況來看，交易金額的成長率遠比客戶數的成長率大得多，交易金額增加逾千億（1001億），自開業以來的財管2.0前三大券商，依序為永豐金證券、國泰證券、兆豐證券，累計交易金額依序為808億、493億、218億，合計統一、凱基、元大、元富、群益金鼎證券等其他5家券商，總規模1627億，成長率160%。另外客戶數有876人，其中國泰證券、永豐金證券成長率分別為210%、196%，為成長率最高的前二家。而從券商高資產理財的項目觀察，以複委託業務量最高，達1524億，占比超過93%，其中若以複委託買賣海外債來看，近一年的交易量為309億。

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