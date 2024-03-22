央行升息半碼 八大行庫最新牌告利率下周同步上路

央行升息之後，八大行庫在周五同步公告最新的牌告利率，將在下周一同步上路，據透露，央行已在周五上午對八大行庫提出二大指令：1、一年期以內的利率，包括活存利率在內，全部都要足額反應升息半碼；2、超過一年期的其他天期的定存利率，或是大額存款利率，可自行拿捏，各大行庫隨即根據指令召開會議，並在周五傍晚之後由台銀打頭陣，陸續發布最新的牌告利率調整情況。

此外，政院召開跨部會議討論之後，財政部也在周五傍晚宣布青安房貸利率「凍漲」，央行升息的半碼，將由內政部和公股行庫繼續「合力」補貼一路到2026年的7月31日為止。

大型行庫主管指出，央行之所以如此在意一年期以內的定存利率調整情況，是為了照顧存款戶，因為民眾基於投資理財，要調度資金的需求，以一年期以內的定存戶最多，占銀行的定存比重高達8成，因此央行在各大行庫調高牌告利率之前，下達上述的指導原則；行庫主管也表示，央行理監事會議決議調整利率之後，隔日央行指示牌告利率調整原則，下午行庫再開資金會議，已成為多年來一貫的SOP作業。

根據各大行庫所公布的牌告利率，以台銀、土銀調幅最大，台銀從活存到各天期的定存，不分大額或一般存款，一律同幅調高半碼，土銀更把二年期、三年期的定存分別放大調幅到0.130%、0.135%。

尤引人矚目之處在於，兩大國營銀行均把薪資轉帳調幅放大到0.135%，顯見爭取企業從其他銀行移轉員工薪轉業務的動作積極。

調整之後，台銀、土銀的一年期定存固定利率為1.7%、土銀的一年期定存機動利率亦為1.7%，目前是八大行庫裡，一年期定存機動利率計息水準最高的銀行，比台銀的1.69%還高，合庫、一銀的水準則和台銀相同。

根據各行庫公布的版本，台銀、土銀、一銀等三家行庫，不分大額或一般存款，全部都同額反應央行升息半碼的0.125%調幅，其他行庫則對於活存，或一年期以內的定存，都以調升0.125%來反應，但超過一年，包括二年期、三年期的存款，則採取不同的作法，有些調升0.120%，有些則調升不到0.120%。

合庫則是對二年期以內的定存利率調高0.125%，三年期以上則把調幅降為0.12%，台企銀亦採取相同的作法，對3年期定期儲蓄存款機動利率及固定利率調升0.12個百分點，其餘各期別調升0.125個百分點。

大型行庫主管指出，八大行庫的牌告利率之所以重要，主要是很多國銀的指數型房貸利率，會參考前五大、八大、十大行庫的基準利率平均值作為新的指數利率水準，照目前調整牌告利率的結果，各銀行的指數型房貸基準利率，將調高0.125%。

至於公教住宅房貸利率，是否也跟著調高0.125%，就要看下周郵局基準利率調高的結果，據了解，郵局基準利率也將等幅拉高。

大型行庫高層表示，雖然央行要求大家一年內的存款利率都要調足調滿，但大部分行庫都願意把升半碼的存款年期延伸到兩年，一直到三年期定存才用0.12%或低於0.12%的調幅。

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