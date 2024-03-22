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政院確定了！因應央行升息 7種貸款政府補貼

定儲一年利率1.725％！臺銀25日起全面調升存款利率

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
公股行庫員工提前退休，以55至60歲居多。圖為台銀總行。（本報資料照片）
公股行庫員工提前退休，以55至60歲居多。圖為台銀總行。（本報資料照片）

因應央行升息，臺銀今日宣布，自3月25日起調升新台幣各天期一般存款及五百萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.125個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125~0.135個百分點。其中，薪資轉帳戶活儲利率調幅超過半碼，達0.135個百分點。定儲一年期固定利率為1.725％，是15年來新高水準。

中央銀行自3月22日起調升重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各0.125個百分點。臺灣銀行表示，為配合中央銀行貨幣政策，並反映當前市場利率走勢，經衡酌市場競爭及資金狀況，將自2024年3月25日起，調升新台幣各天期一般存款及五百萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.125個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125~0.135個百分點。

臺灣銀行新台幣各天期存款牌告利率。圖／臺銀提供
臺灣銀行新台幣各天期存款牌告利率。圖／臺銀提供

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