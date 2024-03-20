台企銀法說會／投資評價大幅回升 帶動股利配發率拉高
台企銀（2834）2023年第4季法人說明會，副總經理陳紹晃指出，2023年獲利表現持續穩健成長，合併稅後純益 105.68億元，續創百億佳績，2023年並擺脫金融資產未實現評價損失影響，其他權益已回升轉正，先前因其他權益損失而提列的特別盈餘公積也迴轉至可供分配盈餘，使今年股利發放率較去年提升。
台企銀分析，2023年獲利成長動能主要來自「金融商品淨收益及兌換損益」與「手續費收入淨收益」成長挹注，受惠2023年台美利差仍維持高檔，帶動該行財務操作淨收益增加，全年金融商品淨收益及兌換損益累積達81.49億元，較2022年增加42.22億元，成為主要營收成長動能，該行也積極拓展財富管理業務，創造多元收益來源，促使手續費淨收益較2022年呈現雙位數成長。該行持續控管資產品質，適度增提備抵呆帳，加強風險承擔能力，2023年逾放比降至0.18%，較2022年下降0.02%，備抵呆帳覆蓋率提升至720.88%，較2022年增加67.6%。
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