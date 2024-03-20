台股高息ETF資金挹注 華銀今年保管業務將晉級第二大

華南銀行今年身兼00939及00940的保管銀行，如今前者、後者分別在IPO創下531億、1750億的成果，不僅華銀今年保管銀行手續費收入將大賺，總共2200億的資金，更使華銀的名次再晉級躍為國銀第二大。

對於ETF熱潮，華南金總經理李耀卿回應，由於價格會被需求推高，因此投資人仍要注意進場時間來拿捏風險，主掌信託及財管業務的華銀副總李宗賢也在法說會上指出，這股熱潮反應二點，一是現金流問題，即國人對穩定現金收入的看重，另一個是國人理財觀念的建立。

李耀卿分析，從供需角度來看，供給（指投資的成份股）固定，需求一直在膨脹，價格就會推升，所以投資人仍要小心進場的時機。金融機構所注意的，是集中度風險，因為是被動式的，所以助漲也助跌，這也是投資人要特別小心的。

主掌信託及財管業務的華銀副總李宗賢也在法說會上指出，這股熱潮反映出二點，一是現金流問題，另一個是理財觀念的建立，台灣已到高齡化社會，兩個合作夥伴（指元大投信、統一投信）創下ETF IPO募集的歷史，他以「強棒加強棒」來形容這次IPO的募集結果。

李宗賢也表示，近幾年ETF在台灣蔚為風潮，業管單位也爭取投資ETF成為全民運動的商機，各世代的理財，包括退休理財，ETF也是很好的啟動，並引導社會大眾更關心高齡化社會，包括年輕人也會更關注如何投資理財，華銀也希望能爭取到這些服務機會。