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證交所加速淨零永續步伐 首度參展2050淨零城市展及2024智慧城市展

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
總統府募書長林佳龍（左七）、行政院副院長鄭文燦（右七）、金管會副主委蕭翠玲（左六）及其他開幕典禮長官，一同於證券期貨周邊單位展區LED電視牆前，與證交所總經理簡立忠（左二）、櫃買中心董事長陳永誠（右六）、集保公司董事長林丙輝（右三）、期交所總經理周建隆（右二）及碳交所總經理田建中（右一）進行開館合影。（臺灣證券交易所/提供）
總統府募書長林佳龍（左七）、行政院副院長鄭文燦（右七）、金管會副主委蕭翠玲（左六）及其他開幕典禮長官，一同於證券期貨周邊單位展區LED電視牆前，與證交所總經理簡立忠（左二）、櫃買中心董事長陳永誠（右六）、集保公司董事長林丙輝（右三）、期交所總經理周建隆（右二）及碳交所總經理田建中（右一）進行開館合影。（臺灣證券交易所/提供）

臺灣證券交易所響應政府淨零碳排政策、推動永續發展理念，向來不落人後，今（2024）年更首度在台北南港展覽館二館（3月19日至22日）及高雄展覽館（3月21日至23日）兩地，同步參與由國家發展委員會、高雄市政府及台北市電腦公會共同主辦的2024智慧城市展暨2050淨零城市展，向海外來訪的市政團體及國內外的企業代表，展現臺灣資本市場引領企業落實淨零轉型及邁向永續願景的具體作為。

2024智慧城市展暨2050淨零城市展3月19日揭開活動序幕。證交所今年攜手碳交所共襄盛舉，於淨零城市展的「綠色金融主題區」參展，並在金融監督管理委員會的指導下，與證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所合作規劃展區，共同呈現證券期貨市場在淨零永續方面的努力與成果。

透過本次參展，證交所希望讓各界更了解其近年配合主管機關「上市櫃公司永續發展路徑圖」‵「上市櫃公司永續發展行動方案」等政策，協助企業實施碳盤查，加強淨零永續人才培育及宣導，同時發展多元ESG相關指數及商品，並建置一站式資訊整合平台ESG InfoHub，全方位推動ESG生態系，致力幫助投資人掌握永續投資機會，帶動企業達成永續淨零目標。

3月19日上午開幕典禮後，總統府募書長林佳龍、行政院副院長鄭文燦、金管會副主委蕭翠玲及其他部會長官也巡視走訪綠色金融主題區，並於證券期貨周邊單位展區前，與總經理證交所簡立忠及其他周邊單位首長共同合影，傳達政府及相關單位透過發展綠色金融來力挺永續，以及借重資本市場助攻淨零的決心。

今年證交所與碳交所首度聯合參展2050淨零城市展，自3月19日起，一連四天在南港展覽館二館4樓展出，此外，3月21至23日也同步在高雄智慧城市展的「淨零永續」展區設攤（高雄展覽館南館），歡迎有興趣的企業或投資大眾，親臨會場參觀交流。如欲了解更多資訊，活動網址：https://smartcity.org.tw/index.php

臺灣期貨交易所 證交所

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