首家外銀子行取得執照 滙豐銀行獲准開辦財管2.0業務

看好台灣財富管理市場的發展潛力，滙豐（台灣）商業銀行申請開辦「財管2.0」業務，19日宣布獲得金管會核准，成為台灣第一家獲得金管會核准開辦「財管2.0」高資產財富管理業務的外銀子行。

滙豐（台灣）董事長紀睿明（David Grimme）表示，台灣是滙豐集團在亞洲的重點發展市場之一，也是滙豐積極推動成為亞洲領先的財富管理銀行所不可或缺的據點。滙豐於2021年承諾將於五年間投入35億美元發展亞太區的財富管理業務，其中也包括台灣。因此，身為台灣唯一全球化布局的專業財富管理銀行，滙豐銀行積極遞件申請財管2.0業務，力求實現持續投資台灣市場的決心。

滙豐（台灣）總經理陳志堅表示，獲得金管會核准開辦財管2.0業務後，滙豐銀行能結合全球化布局優勢，聚焦投資於數位金融服務與財富管理平台，並持續設立旗艦型財富管理中心與擴大專業團隊，以更完整的產品與服務持續強化在台灣的財管市場競爭力。