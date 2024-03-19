快訊

獨／高虹安痛失「護安大將」？竹市府行政處長才做一年驚傳請辭

PLG／國王承認了！林書豪靜脈雷射誤觸禁藥 下架影片道歉

白沙屯媽有「雷達」 距20公尺遠神轎竟轉向280名萌孩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快看！優先錄取貧寒學子 佛心銀行儲備幹部月薪68K、年薪百萬

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
王道銀行。王道銀行／提供
王道銀行。王道銀行／提供

家境貧寒的新鮮人有福了，你的家庭經濟狀況可望成為找工作的助力而非阻礙，王道銀行（O-Bank）（2897）今年起擴大招募儲備幹部MA，開放大學以上應屆畢業生或兩年以下工作經驗者報名，月薪為新台幣6.8萬元，加計年終獎金等將可達百萬年薪以上。此外，身為國際B型企業的一員，王道銀儲備幹部更優先歡迎清寒學子的加入，只要持低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明的學子，即可額外加分，優先錄用。

王道銀行儲備幹部招募計畫（MA Program）旨在培育企業金融、個人金融、營運管理、策略發展、企業永續等領域人才，培訓期間為兩年，將經歷銀行的前、中、後台跨單位輪調與深耕實習，藉由參與大型專案與策略規劃，從實作中快速汲取經驗，並可獲得多位副總級導師親自指導，傳承職涯經驗與視野；同時，王道銀行更為儲備幹部打造職涯成長藍圖，於通過培訓考核後即可晉升襄理，並將依個人專長與興趣分發至相關單位。此外，由於王道銀行集團近年持續海外拓點計畫，通過完整培訓且表現優異的儲備菁英亦有機會前進海外工作。

王道銀行策略發展處處長、副總經理蕭至佑表示，王道銀行儲備幹部的特色是未來職涯的發展機會將更廣闊、且真正獲得許多舞台；這幾年來，王道銀行自轉型商銀後，業績持續向上倍數成長，所以不論是業務拓展、數位轉型、海外發展、永續推動，我們都充滿動能，所以更是求才若渴。

王道銀行企業永續暨溝通處處長、資深協理張倫瑋表示，這次儲備幹部徵選的特色是：持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明的學子，即可額外加分，優先錄用。這不僅是善盡企業社會責任，而是王道銀更擅長挖掘優秀人才，因為這些學子在比別人更不容易的環境下，卻還能有與其他人相同優異的表現，一定是更優秀且付出更多努力的人，所以希望能找出他們。

王道銀行MA計畫採線上徵件，歡迎大學及研究所應屆畢業生或兩年以下工作經驗者投遞履歷，不限科系，須具多益（TOEIC）成績800分以上同級之外語能力。甄選流程包括履歷書審、評鑑測驗及面試、團體個案討論等，最終由總經理及高階主管面試決選。

低收入戶 王道銀行 職涯

延伸閱讀

禮貌取消面試…妹子被嗆「沒素質」超火大 專家指點：時間點很重要

三原因不買00940！月薪8萬軍官改推「這檔」：未來有衝擊改變

求職機會看這裡 北水處招募新人月薪上看55K

搶鐵飯碗！北水處招考新員工月薪上看55K 錄取率1成

相關新聞

快看！優先錄取貧寒學子 佛心銀行儲備幹部月薪68K、年薪百萬

家境貧寒的新鮮人有福了，你的家庭經濟狀況可望成為找工作的助力而非阻礙，王道銀行（O-Bank）（2897）今年起擴大招募...

新壽今年將擴大國內股債投資 新光銀行SWAP年成長300%

對於新壽今年的投資策略，新光人壽投資長王世聰在法說會上指出，今年投資展望會比去年好很多，利率趨勢往下、經濟成長往上，因為避...

新光金：未實現虧損持續縮小 已到特別盈餘公積可沖回水準

新光金今日在法說會上揭露最新的其他權益項下未實現虧損及特別盈餘公積的變化，發言人林宜靜指出，在其他權益項下的損失，由於今...

電價漲通膨加劇房價會如何？近3次電價調漲結果曝

今年上半年電價可能會再度調漲，統計過去三次的電價調漲後，有兩次一年後的房價都出現上揚，去年電價調漲後，房價不到一年時間上...

大型金控解讀日銀決策 美日利差仍大將使日圓續貶

針對日本銀行（日本央行）今日最新的決策內容，一家對日本市場有深入了解的大型金控表示，此舉使得「市場利空出盡」，包括日圓不...

日銀結束負利率政策 資金仍寬鬆 民眾再掀買日圓潮

儘管日本銀行結束負利率政策，民眾卻再掀買進日圓現鈔熱潮。根據多家銀行業者內部統計資料，光是上周和前一周相較，日圓現鈔賣出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。