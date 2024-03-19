快看！優先錄取貧寒學子 佛心銀行儲備幹部月薪68K、年薪百萬

家境貧寒的新鮮人有福了，你的家庭經濟狀況可望成為找工作的助力而非阻礙，王道銀行（O-Bank）（2897）今年起擴大招募儲備幹部MA，開放大學以上應屆畢業生或兩年以下工作經驗者報名，月薪為新台幣6.8萬元，加計年終獎金等將可達百萬年薪以上。此外，身為國際B型企業的一員，王道銀儲備幹部更優先歡迎清寒學子的加入，只要持低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明的學子，即可額外加分，優先錄用。

王道銀行儲備幹部招募計畫（MA Program）旨在培育企業金融、個人金融、營運管理、策略發展、企業永續等領域人才，培訓期間為兩年，將經歷銀行的前、中、後台跨單位輪調與深耕實習，藉由參與大型專案與策略規劃，從實作中快速汲取經驗，並可獲得多位副總級導師親自指導，傳承職涯經驗與視野；同時，王道銀行更為儲備幹部打造職涯成長藍圖，於通過培訓考核後即可晉升襄理，並將依個人專長與興趣分發至相關單位。此外，由於王道銀行集團近年持續海外拓點計畫，通過完整培訓且表現優異的儲備菁英亦有機會前進海外工作。

王道銀行策略發展處處長、副總經理蕭至佑表示，王道銀行儲備幹部的特色是未來職涯的發展機會將更廣闊、且真正獲得許多舞台；這幾年來，王道銀行自轉型商銀後，業績持續向上倍數成長，所以不論是業務拓展、數位轉型、海外發展、永續推動，我們都充滿動能，所以更是求才若渴。

王道銀行企業永續暨溝通處處長、資深協理張倫瑋表示，這次儲備幹部徵選的特色是：持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明的學子，即可額外加分，優先錄用。這不僅是善盡企業社會責任，而是王道銀更擅長挖掘優秀人才，因為這些學子在比別人更不容易的環境下，卻還能有與其他人相同優異的表現，一定是更優秀且付出更多努力的人，所以希望能找出他們。

王道銀行MA計畫採線上徵件，歡迎大學及研究所應屆畢業生或兩年以下工作經驗者投遞履歷，不限科系，須具多益（TOEIC）成績800分以上同級之外語能力。甄選流程包括履歷書審、評鑑測驗及面試、團體個案討論等，最終由總經理及高階主管面試決選。